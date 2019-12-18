Войти
Известия.ru

Компания Boeing приостановит производство самолетов 737 MAX

113
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Lannis Waters

Boeing приостановит производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года. Об этом говорится во вторник, 17 декабря, в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что решение принято в связи с переносом сертификации самолета на 2020 год. В Boeing добавили, что снижение объемов позволяет сосредоточиться на доставке имеющихся самолетов.

12 октября глава Boeing Деннис Меленберг был отправлен в отставку с поста председателя совета директоров. Позже свой пост покинул и генеральный директор отдела пассажирских самолетов Кевин Макаллистер. Указывалось, что перестановки связаны с крушением двух самолетов.

Новейший авиалайнер Boeing 737 MAX 8 индонезийского лоукостера Lion Air потерпел крушение 29 октября 2018 года во время вылета из Джакарты. Через 13 минут самолет упал в море у Западной Явы. Погибли 189 человек.

В марте 2019 года аналогичный инцидент произошел в Эфиопии. Самолет 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после вылета. Жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян.

После обеих катастроф специалисты заговорили о проблемах с бортовыми системами новых самолетов Boeing. Опубликованные в апреле последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии самолета подтвердили подозрения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
Похожие новости
09.12.2019
Boeing остановит выпуск 737 MAX при задержке в возобновлении полетов
29.11.2019
СМИ узнали о продлении запрета полетов для Boeing 737 Max до конца января
13.11.2019
Корпорация Boeing запланировала возобновить полеты 737 MAX зимой
15.03.2019
В Госдуме связали крушения Boeing 737 MAX с возросшей конкуренцией
15.03.2019
Последний Boeing — трудный самый: российские перевозчики отказываются от 737 МАХ 8
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"
  • 18.12 00:14
  • 1
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 17.12 22:32
  • 5
В "Роскосмосе" отложили испытания водородного двигателя для "Ангары"
  • 17.12 20:47
  • 5
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 17.12 20:39
  • 180
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.12 20:17
  • 1
Рассекречены фото советского истребителя пятого поколения С-22
  • 17.12 20:16
  • 30
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 17.12 17:28
  • 2
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 17.12 13:47
  • 1
Как террористы: Асад рассказал о торговле США сирийской нефтью
  • 17.12 12:49
  • 54
"Армате" добавили целей
  • 17.12 11:41
  • 5
Вертолеты Ка-31Р в Крыму на три аршина в землю видят
  • 17.12 11:34
  • 1
Ничего не изменилось: что показали на учениях "Северная крепость-2019"
  • 17.12 11:26
  • 2
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 17.12 11:23
  • 6
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К