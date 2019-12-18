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Российская газета

В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

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Источник изображения: Вадим Савицкий/ТАСС

Одна из самых мощных самоходных пушек в мире - 2С7М "Малка" - в данный момент проходит испытания на полигоне после глубокой модернизации. Полностью завершить процесс обновления грозного оружия планируется до конца нынешнего года.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил гендиректор компании "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод") Дмитрий Семизоров. На "Малке" появились новые приборные комплексы, ряд элементов заменили в рамках импортозамещения. К примеру, ранее установленная бортовая коробка передач выпускалась в Харькове, двигатель тоже был украинским, теперь они отечественные.

Модернизация также коснулась систем наведения, комплекса защиты самой машины. В будущем году планируется подготовить производство к серийному выпуску этих артсистем, отметил топ-менеджер.

Самые мощные в мире 203-миллиметровые самоходные пушки 2С7М "Малка" считаются не только одними из наиболее дальнобойных, но и одними из самых тяжелых самоходок - масса составляет 46,5 тонны. Вес применяемых боеприпасов достигает 110 килограммов. Задача этого грозного оружия - уничтожение важных объектов противника за линией фронта (на расстоянии до 45 километров). Самоходное орудие может использовать и тактические ядерные боеприпасы.

"Малка" была принята на вооружение в 1975 году, впервые модернизирована в 1980-х, после чего отправлена на хранение. В прошлом году состоялись крупные учения, задействовавшие "Малку" впервые за долгое время.


Алексей Иванов

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Страны
Россия
Украина
Продукция
2С7 Пион
Компании
Уралвагонзавод
Уралтрансмаш
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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