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Интерфакс-АВН

Спасательные суда SpaceX не смогли "поймать" обтекатель ракеты Falcon 9

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Старт ракеты SpaceX Falcon 9, несущей космический корабль Crew Dragon, Космический центр Кеннеди, мыс Канаверал, Флорида, США, 2 марта 2019 года
Старт ракеты SpaceX Falcon 9, несущей космический корабль Crew Dragon, Космический центр Кеннеди, мыс Канаверал, Флорида, США, 2 марта 2019 года.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Mike Blake

Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Спасательным судам не удалось поймать в надводные сети створки головного обтекателя ракеты Falcon 9 после ее запуска во вторник с авиабазы на мысе Канаверал, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Как сообщалось, американская ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту японско-сингапурский спутник связи.

SpaceX планировала впервые "поймать" две половинки обтекателя, которые спускались на парашютах после отделения от ракеты над Атлантикой, с помощью специальных судов Ms. Tree и Мs. Chief.

Спасательные суда "Ms. Tree и Мs. Chief чуть-чуть не успели, пытаясь поймать половинки обтекателя. Команда работает над тем, чтобы вернуть их для возможного использования в будущем запуске", говорится в сообщении компании в "Твиттере".

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Сингапуp
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