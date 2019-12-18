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ТАСС

Разработка российской платформы с многоразовой ракетой-носителем займет восемь лет

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РН "Корона"
Одноступенчатая многоразовая ракета-носитель "Корона" в орбитальном полете (иллюстрация).
Источник изображения: LightLinAl

Эту ракету можно будет использовать для строительства модульных орбитальных станций или доставки грузов на МКС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Создание космической платформы с многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем с вертикальным взлетом и посадкой "Корона" займет восемь лет. Ракету можно будет использовать для строительства модульных орбитальных станций или доставки грузов на МКС, сообщил ТАСС директор Политехнического института Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), который участвует в разработке, доктор технических наук, профессор Сергей Ваулин.

Разработка ракеты "Корона" велась Государственным ракетным центром им. Макеева с 1992 по 2012 год, однако работы были прекращены из-за отсутствия финансирования, в 2017 году специалисты центра предложили возобновить работы. В ноябре 2019 году в ЮУрГУ сообщили, что специалисты вуза присоединятся к работе в ходе реализации проектов Уральского научно-образовательного центра.

"Мы прошли этап технического предложения, сейчас уже разработаны три варианта космических аппаратов. Если мы с 2020 года начинаем работу, то опытный образец ракеты-носителя должен быть готов в 2028 году. На разработку платформы планируется пять лет, а на весь комплекс - восемь лет", - сказал Ваулин.

Ваулин добавил, что ЮУрГУ готов при необходимости подготовить специалистов для работы с "Короной". "Сейчас таких специалистов пока нет. В будущем, если понадобится, мы будем готовить специалистов для работы с "Короной", - сказал он.

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Страны
Россия
Компании
ГРЦ им. Макеева
Проекты
2020-й год
МКС
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