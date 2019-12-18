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ТАСС

Новый противоминный заряд "Разрез" разработают для армии РФ до конца 2020 года

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Владимир Лепин
Владимир Лепин.
Источник изображения: newstula.ru

Как сообщил гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин, новый заряд превосходит существующий аналог по дальности применения и длине проделываемого прохода в минном поле

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Новый противоминный заряд "Разрез" разработают для российской армии до конца 2020 года. Об этом сообщил ТАСС гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

"До конца 2020 года будет завершена опытно-конструкторская работа "Разрез" по созданию модульного удлиненного заряда разминирования, предназначенного для проделывания проходов в ходе боя в противотанковых и противодесантных минно-взрывных заграждениях", - сказал Лепин. Он добавил, что в качестве носителей заряда "возможно использование стоящих на вооружении ВС РФ установок разминирования УР-77".

По словам главы "Техмаша", новый заряд превосходит существующий аналог по дальности применения и длине проделываемого прохода в минном поле.

Стоящая на вооружении российских войск самоходная установка разминирования УР-77 "Метеорит" применяет заряды, пробивающие в противотанковых минных полях проходы длиной от 75 до 90 м и шириной около 6 м. Заряд представляет собой два гибких начиненных взрывчаткой рукава, длиной до 93 м. Они выстреливаются с помощью реактивного снаряда, который растягивает рукава на минном поле, причем максимальная дальность забрасывания почти 100-метрового заряда достигает полукилометра. Затем "Метеорит" сдает назад, с помощью канатов выравнивая в линию "шланги" со взрывчаткой, производится дистанционный подрыв, ударная волна заставляет мины противника детонировать.

В новость были внесены изменения (03:43 мск) - добавлены подробности.

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