Одну из самых мощных пушек испытывают в России в улучшенном варианте

Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Малка" завершится до конца декабря 2019 года, сейчас она проходит успешные испытания на полигоне. Об этом в интервью "РИА Новости" рассказал генеральный директор компании "Уралтрансмаш" Дмитрий Семизоров.

По его словам, было проведено импортозамещение и установлены новые приборные комплексы. В течение 2020 года планируется подготовить производство к серийному выпуску данных артсистем. В модернизированном варианте бортовую коробку, которая ранее выпускалась в украинском Харькове, заменили на отечественную.

20 ноября Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М "Малка". На видео запечатлены стрельбы российских артиллеристов в Кузбассе.

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом 2С7 "Пион", до сих пор считающимся одним из самых опасных и мощных орудий в мире. Пушка может стрелять различными снарядами, в том числе бетонобойными и химическими. Одной из особенностей является способность использовать спецбоеприпасы с ядерным зарядом.