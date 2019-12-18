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Деловая газета "Взгляд"

Одна из самых мощных пушек в мире прошла импортозамещение

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Источник изображения: mil.ru

В 2019 году завершится модернизация одной из самых мощных пушек в мире 2С7М "Малка", которая способна использовать спецбоеприпасы с ядерным зарядом, сообщил гендиректор "Уралтрансмаша" Дмитрий Семизоров.

В декабре планируется завершить "капитальный ремонт с глубокой модернизацией орудия". Семизоров сообщил, что проведено импортозамещение, установлены новые приборные комплексы. В 2020 году будет подготовлен серийный выпуск.

Сейчас "Малка" на полигоне успешно проходит испытания, о которых сообщается впервые, передает РИА "Новости".

Также Семизоров рассказал, что уже ведутся поставки модернизированных "Тюльпанов".

Напомним, 2С7М "Малка" – модернизированный вариант орудия 2С7 "Пион", считается одной из самых мощных самоходных артиллерийских установок в мире.


Антон Антонов

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С7 Пион
Компании
Уралтрансмаш
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
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