Войти
Интерфакс-АВН

Первая ступень ракеты Falcon 9 после старта успешно села на платформу в Атлантике

132
0
0
Посадка Falcon 9
Посадка Falcon 9.
Источник изображения: Фото: SpaceX

Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Первая многоразовая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 во вторник после запуска японско-сингапурского спутника связи совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе у берегов штата Флорида, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Ракета Falcon 9 в 03:10 мск стартовала с 40-го космического стартового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида с телекоммуникационным спутником JCSat-18/Kacific-1, предназначенным для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По данным SpaceX, через две минуты после старта от американской ракеты-носителя Falcon 9 отделилась первая многоразовая ступень, которая затем произвела автоматическую мягкую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в 650 км от побережья штата Флорида в Атлантике.

Данная первая ступень уже использовалась при запуске двух грузовых кораблей Cargo Dragon к Международной космической станции, в частности, в мае и июле 2019 года.

Компания SpaceX во вторник также попытается впервые "поймать" многоразовый обтекатель ракеты. Специальные морские суда Ms. Tree и Мs. Chief, находящиеся в Атлантике, будут ловить обе его створки, спускающиеся на парашютах, в свои надводные сети.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сингапуp
США
Япония
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ИТ
МКС
Похожие новости
16.12.2019
Компания SpaceX провела огневые испытания ракеты, уже дважды использовавшейся при запусках
16.08.2017
SpaceX в 12-й раз запустила корабль с грузом для МКС и вернула ступень ракеты на Землю
20.03.2017
Разбор полетов
31.05.2016
Не догоняем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"
  • 18.12 00:14
  • 1
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 17.12 22:32
  • 5
В "Роскосмосе" отложили испытания водородного двигателя для "Ангары"
  • 17.12 20:47
  • 5
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 17.12 20:39
  • 180
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.12 20:17
  • 1
Рассекречены фото советского истребителя пятого поколения С-22
  • 17.12 20:16
  • 30
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 17.12 17:28
  • 2
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 17.12 13:47
  • 1
Как террористы: Асад рассказал о торговле США сирийской нефтью
  • 17.12 12:49
  • 54
"Армате" добавили целей
  • 17.12 11:41
  • 5
Вертолеты Ка-31Р в Крыму на три аршина в землю видят
  • 17.12 11:34
  • 1
Ничего не изменилось: что показали на учениях "Северная крепость-2019"
  • 17.12 11:26
  • 2
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 17.12 11:23
  • 6
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К