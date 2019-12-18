Оригинал взят у коллеги dambiev в Ввод авиационной техники полученной из России и Китая в состав ВВС Мьянмы

Учебно-боевые самолеты Як-130 ВВС Мьянмы

15 декабря 2019 года на аэродроме летного училища ВВС Мьянмы в Мейтхила (близ Мандалая) состоялись торжества в честь 72-летия мьянманской (бирманской) военной авиации. В ходе церемонии в состав ВВС Мьянмы были торжественно введены два полученных из КНР двухместных легких истребителя JF-17В Block II, шесть учебно-боевых самолетов Як-130 и два ударных вертолета Ми-35ПМ полученных из России.

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