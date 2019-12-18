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Раскаяние покупателя: не жалеет ли Белоруссия, что не купила F-16 вместо российских Су-30? (The National Interest, США)

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Самолет Су-30 МК
Самолет Су-30 МК.
Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев

В ноябре 2019 года Белоруссия получила первый истребитель Су-30СМ на смену своим старым МиГ-29. Всего белорусские ВВС получат 12 таких истребителей по цене 50 миллионов долларов за каждый — то есть всего за 600 миллионов долларов. Белорусский новостной сайт предполагает, что российские самолеты в долгосрочной перспективе могут оказаться намного дороже.

Можете считать это обычным раскаянием покупателя — но некоторые эксперты в Белоруссии считают, что этой стране стоило бы купить вместо российских истребителей Су-30 американские F-16

В ноябре 2019 года Белоруссия получила первый истребитель Су-30СМ на смену своим старым МиГ-29. Всего белорусские ВВС получат 12 таких истребителей по цене 50 миллионов долларов за каждый - то есть всего за 600 миллионов долларов. Конечно, сравнивать цены на самолеты - неблагодарное дело, так как многое зависит от того, включены ли в цену ракеты и техническое обслуживание. Тем не менее для сравнения - Тайвань хочет купить у США 66 истребителей F-16C/D за 8 миллиардов долларов, то есть за 121 миллион долларов за самолет.

Однако белорусский новостной сайт предполагает, что российские самолеты в долгосрочной перспективе могут оказаться намного дороже.

"Американский же опыт показывает, что стоимость поддержания пригодности к эксплуатации боевого самолета за предполагаемый срок службы в 35 лет в 2-2,5 раза превышает закупочную стоимость машины, - пишет sn-plus.com. - Таким образом, цена капитального, среднего, текущего и мелкого ремонта каждого белорусского Су-35СМ в следующие три десятилетия выльется налогоплательщикам в 100-125 миллионов долларов".

"Но эта цифра не окончательна, - продолжает автор статьи. - Дело в том, что советские/российские авиационные двигатели традиционно уступают западным не только по топливной эффективности, но и по межремонтному и назначенному ресурсу. ВВС Польши параллельно эксплуатируют советские двухдвигательные истребители МиГ-29 и американские однодвигательные F-16. Предполагается, что американский истребитель отлетает все 35 лет с тем же двигателем, который был на нем изначально и установлен. С МиГ-29, к сожалению, так не получается: за тот же период придется заменить восемь двигателей".

Надежность двигателей всегда была ахиллесовой пятой в целом весьма впечатляющих российских истребителей. Автор признает, что если проблемы, которые возникают со стоящими на МиГ-29 двигателями РД-33, давно известны, оценивать надежность двигателей АЛ-31ФП, которыми оснащены Су-30СМ, впервые поднявшиеся в небо в 2012 году, пока рано. Су-30СМ - усовершенствованная версия Су-30МК, стоящего на вооружении у Китая, Индии, Вьетнама, Венесуэлы, Индонезии, Малайзии и Уганды.

"Но неофициальные данные дают основания считать, что за жизненный цикл Су-30СМ "скушает" 6 двигателей (2 из которых уже установлены и оплачены при покупке). Новый двигатель для МиГ-29 РД-33 стоит от 2,5 миллиона долларов. АЛ-31ФП будет однозначно дороже, т.к. конструкционно сложнее за счет наличия управляемого вектора тяги. Так что 10 миллионов долларов за двигатели - это заведомо заниженная сумма", - говорится в статье.

Все это доводит финальную цену каждого Су-30 со 185 миллионов долларов до 210 миллионов долларов, резюмирует автор.

Честно говоря, вооружения-особенно истребители вроде американского F-35 или российского Су-57- часто оказываются дороже, чем предполагалось. Производители и военные склонны преуменьшать их стоимость, чтобы не раздражать налогоплательщиков и министерства финансов. Вдобавок F-16 и Су-30, конечно, очень разные. Двухмоторный, 17-тонный Су-30 - гигант по сравнению с одномоторным десятитонным F-16.

Но как бы то ни было, хотя в целом принято считать, что российское оружие дешевле западных аналогов, опыт Белоруссии показывает, что покупателю следует быть внимательным.


Майкл Пек (Michael Peck)

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Страны
Белоруссия
Венесуэла
Вьетнам
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Индонезия
Китай
Малайзия
Польша
Россия
США
Тайвань
Уганда
Продукция
F-16
F-35
АЛ-31Ф
АЛ-31ФП
МиГ-29
РД-33
Су-30
Су-30МК
Су-35С
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