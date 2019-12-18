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Военно-промышленный курьер

Вклад тыла в Победу персонифицируют

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент предложил вспомнить подвиги советских людей на трудовом фронте

В России появятся "Города трудовой доблести". Законопроект об этом внес в Государственную думу президент РФ Владимир Путин. Почетное звание будет присваиваться за значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения Победы в Великой Отечественной войне и  трудовые подвиги в тылу. Инициатива направлена на сохранение исторического наследия СССР.

Москва, Ленинград, Волгоград, Одесса, Киев, Керчь, Минск, Мурманск, Новороссийск, Тула, Смоленск отмечены почетным званием "Город-герой". Их жители внесли наибольший вклад в борьбу с фашизмом. Брестской крепости присвоено звание "Крепость-герой".

В 2006 году учреждено звание "Город воинской славы". Сегодня в России 45 таких населенных пунктов. На их территории или в непосредственной близости в ходе ожесточенных боев защитники Отечества явили стране и миру мужество, стойкость и массовый героизм.

Чем можно объяснить появление еще одного звания? Может быть, стоило расширить список городов воинской славы, но это могло бы привести к девальвации высокого звания. Но в Великую Отечественную войну жители многих городов и весей, непосредственно не участвовавших в сражениях, совершали трудовые подвиги ради приближения Победы. Поэтому президент принял решение для увековечивания памяти о героизме и самоотверженности тыла, значительном вкладе предприятий военно-промышленного комплекса СССР в Победу над нацизмом учредить почетное звание "Город трудовой доблести".

Заголовок газетной версии – "За подвиги в тылу".


Петр Федоров

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 49 (812) за 17 декабря 2019 года

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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