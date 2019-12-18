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ТАСС

Шойгу отметил мастерство воинов-ракетчиков и надежность современного вооружения РВСН

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РВСН
РВСН.
Источник изображения: AP

Глава Минобороны поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск стратегического назначения

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск стратегического назначения, которые в этом году отмечают 60-летие. Поздравление опубликовано во вторник на сайте оборонного ведомства.

"Ракетные войска стратегического назначения являются одним из главных компонентов сил ядерного сдерживания и гарантом защиты национальных интересов страны, - отметил министр. - Личный состав войск успешно осваивает новую технику, постоянно совершенствует свою выучку, непрерывно несет боевое дежурство и готов эффективно действовать в любых условиях обстановки".

Шойгу подчеркнул, что профессиональное мастерство воинов-ракетчиков и надежность современного вооружения позволяют качественно выполнять поставленные перед Ракетными войсками стратегического назначения задачи. "Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые охотно передают молодому поколению богатый опыт и бесценные знания", - добавил он.

17 декабря ежегодно в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Он установлен указом президента Владимира Путина в 2006 году. Дата выбрана в связи с тем, что 17 декабря 1959 года правительство СССР приняло решение о создании РВСН как нового вида Вооруженных сил.

Современные РВСН - одна из главных составляющих стратегических ядерных сил России наряду с морскими стратегическими силами и стратегической авиацией. Предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения ракетно-ядерными ударами стратегических объектов военного и военно-экономического потенциала противника.

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