Самодостаточный гособоронзаказ

Научно-производственный задел позволяет России создавать уникальное оружие, несмотря на санкции

2019 год уходит в историю под знаком обострения военно-политической обстановки, новых санкций против России, полномасштабной информационной войны. Как на эти вызовы ответили наш ОПК и Министерство обороны, что с гособоронзаказом, "Военно-промышленному курьеру" рассказал заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко.

– Алексей Юрьевич, как вы оцениваете выполнение гособоронзаказа? По каким позициям удалось, образно говоря, закрыть его полностью, а на каких направлениях еще придется вносить коррективы?

– Давайте сразу определимся, что итоги выполнения государственного оборонного заказа за 2019 год подводить рановато. Основная масса госконтрактов заканчивается в период ноября-декабря уходящего года и точную оценку выполнения плановых показателей можно будет сделать только в первой половине февраля 2020-го. Это обусловлено как требованиями актов правительства Российской Федерации, так и особенностями технологического цикла производства и поставки в войска образцов ВВСТ.

“ В стране действуют дизайн-центры, которые разрабатывают ЭКБ двойного и военного назначения на мировом уровне ”

По предварительным оценкам, задания ГОЗ в 2019-м будут выполнены на 98 процентов. Оставшиеся государственные контракты, как правило, закрываются в первом квартале следующего года, и ход их выполнения находится на жестком контроле Минобороны, коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Главное тут в другом. В том, что система вооружения в ВС РФ развивается сбалансированно как по номенклатуре, так и по объемам поставок, исходя из стоящих перед войсками задач, а также состояния и численности штатного вооружения.

Безусловно, в связи с введением в 2014 году в отношении нашего государства экономических санкций определенные усилия предпринимались для минимизации их последствий, налаживались новые экономические связи, производство элементной базы, станкостроение и другие.

В то же время современные реалии военно-политической ситуации в мире, а также накопленный научно-производственный задел позволяют нам разрабатывать современные виды ВВТ, не имеющие аналогов по своим тактико-техническим характеристикам. Но по этим направлениям развития в настоящее время говорить пока преждевременно.

– Выполнение ГОЗ, как правило, тесно связано еще и с Государственной программой вооружения. Началась ли работа над новой ГПВ и какие основные принципы закладываются в перспективную госпрограмму?

– На данный момент проводятся мероприятия по научно-методическому и информационно-аналитическому обеспечению будущей Государственной программы вооружения. Данной работой занимаются военные эксперты и специалисты в области экономики и промышленности. Им предстоит оценить потенциал государства, его возможности в различных сферах и выработать прогноз развития на долгосрочный период до 2035 года. Именно после проведения научных исследований и будут сформированы главные принципы новой ГПВ, расставлены основные акценты дальнейшего развития системы вооружения.

– Как ведется работа по переходу на единый код бюджетной классификации (КБК) в целях сокращения сроков размещения и финансирования заданий ГОЗ?

– Работа над объединением существующих четырех КБК в один для расходов на оснащение Вооруженных Сил современным вооружением и военной техникой начата по поручению президента Российской Федерации в 2017 году.

Переход на единый код позволит сократить процедуры и время уточнения ГОЗ, повысить рачительность расходования бюджетных средств, что в конечном итоге обеспечит эффективность производства и своевременность поставки военной техники в войска.

При этом объединение финансирования ВВСТ в одном показателе федерального бюджета сохранит строгое целевое назначение выделенных средств, повысит уровень ответственности за их использование.

– Многое в выполнении намеченных планов зависит от исполнителей. Как ведется работа по совершенствованию организационно-штатной структуры подчиненных органов военного управления, где порою бывали сбои?

– Работа по совершенствованию структуры органов военного управления ведется постоянно и меняется в зависимости от поставленных задач. Так, в соответствии с решением министра обороны Российской Федерации от 10 октября 2018 года проведена оптимизация численности воинских частей и организаций планирования развития вооружений.

В составе федерального государственного бюджетного учреждения "46-й ЦНИИ" Министерства обороны Российской Федерации, например, образован научно-исследовательский испытательный центр (создания и развития робототехники и систем вооружения на новых принципах управления).

В целях совершенствования и повышения эффективности научной работы, организации военно-научного сопровождения жизненного цикла ВВСТ с 1 февраля 2019 года учрежден Научно-технический комитет (развития вооружений).

– Разработка новых и модернизация существующих образцов военной техники, поступающих в Вооруженные Силы, происходит в том числе в рамках программы импортозамещения. Насколько это оптимально? И какие сложности возникают, когда, с одной стороны, необходимо создать надежную современную высокотехнологичную военную технику, а с другой – ограничивать себя лишь отечественными комплектующими?

– Безусловно, мы стараемся работать с продукцией и ее составляющими только отечественной номенклатуры. Но не открою большой тайны, если скажу, что при производстве современных образцов вооружения в ряде случаев ограниченно применяются комплектующие изделия и оборудование зарубежного производства.

Прежде всего это касается продукции военного назначения производства государств – участников СНГ, где поддерживаются традиционно наработанные кооперационные связи оборонных отраслей промышленности.

Такая продукция соответствует требованиям Минобороны России и обеспечивает заданные тактико-технические характеристики систем и комплексов оружия.

“ В настоящее время при производстве и ремонте вооружений организована замена украинской продукции на уже освоенные в промышленном производстве российские аналоги ”

В полной мере это касается также украинской продукции для российского оборонно-промышленного комплекса. Хотя, как вы знаете, поставки украинской продукции в свете последних событий в одностороннем порядке прекращены нашими украинскими партнерами.

С учетом сложившейся ситуации правительством Российской Федерации с середины 2014 года спланированы и проводятся необходимые мероприятия по импортозамещению. В их реализации задействованы ведомства промышленного блока, организации ОПК.

Номенклатура замещаемой продукции включает газотурбинные агрегаты, авиационные двигатели, агрегаты и механизмы, радиоэлектронные системы и средства, электротехнические и электронные комплектующие изделия, а также отдельные виды химического сырья и материалов.

В настоящее время при производстве и ремонте вооружений организована замена украинской продукции на уже освоенные в промышленном производстве российские аналоги.

Кроме того, нашим ОПК проводятся отдельные опытно-конструкторские работы по замещению украинских комплектующих с одновременным освоением их производства. А также необходимые виды испытаний образцов ВВСТ и их составных частей в объемах, подтверждающих соответствие заданным ТТХ. Установлены конкретные сроки выполнения и ответственные за реализацию мероприятий, в том числе должностные лица интегрированных структур и организаций-исполнителей.

Одновременно с учетом ввода секторальных санкций НАТО и ЕС в отношении России аналогичная работа организована и реализуется в части высокотехнологичной продукции этих стран.

– Но проблемы какие-то, видимо, возникают в связи с этим? Например, мы традиционно вынуждены были догонять западных партнеров в развитии электронной промышленности?

– Что касается возникающих сложностей.

Несмотря на то, что отечественная электроника переживает нелучшие времена, сегодня мы имеем возможность разрабатывать и производить элементную базу и быть в этой сфере самодостаточными.

Уровень российских инженеров позволяет на доступной электронной компонентной базе создавать эффективные и конкурентоспособные системы вооружения, военной и специальной техники.

Более того, сегодня в стране действуют дизайн-центры, которые разрабатывают микросхемы, другие изделия электронной компонентной базы мирового уровня, в том числе двойного и военного назначения.

Одним из значительных результатов развития отечественной микроэлектроники в настоящее время является технологическая возможность производства ряда таких изделий на отечественных фабриках, в первую очередь на заводе "Микрон" в Зеленограде. Пусть не с теми производственными нормами, как у других крупных изготовителей на мировом рынке, предприятие тем не менее сумело войти в так называемый технологический коридор, в котором работают основные производители микроэлектроники. А это диапазон от 0,8 микрометра до 90–65 нанометров. Тем самым обеспечена потенциальная возможность изготовления в России высокопроизводительных интегральных микросхем военного назначения, в том числе микропроцессоров, памяти, системных и интерфейсных контроллеров.

Кроме того, учитывая, что важнейшие тактико-технические характеристики систем и комплексов вооружения определяются применяемой радиационно-стойкой элементной базой и современными СВЧ-изделиями, сегодня в условиях введенных санкций и отказа продавать нам компоненты необходимого уровня качества и надежности в первую очередь предусмотрена реализация мероприятий по развитию именно указанных направлений.

Успешная и своевременная реализация предусмотренных мероприятий позволит уже в ближайшее время значительно повысить долю отечественных изделий микроэлектроники, в том числе имеющих системообразующий характер, в разрабатываемых и модернизируемых системах и комплексах вооружения.

Хочу подчеркнуть, что скоординированные планы по импортозамещению и развитию отечественной электроники направлены прежде всего на обеспечение технологической независимости Российской Федерации. Их реализация позволяет обеспечить заданный уровень оснащенности, исправности и современности вооружения и военной техники в войсках.

– 2020 год будет иметь не менее важное значение для выполнения майских указов президента Российской Федерации по оснащению армии ВВСТ. Какие задачи вы ставите в связи с этим? Каким направлениям развития вооружений планируется уделить наибольшее внимание?

– Действительно, следующий год для нас станет отчетным в плане выполнения задачи Верховного главнокомандующего по оснащению армии современными и перспективными образцами вооружения. Отмечу, что задачи уже поставлены в Государственной программе вооружения и реализуются в гособоронзаказе.

Естественно, при планировании ГОЗ учитывались как складывающаяся военно-политическая обстановка, так и экономические условия развития страны.

В целях достижения показателя современного вооружения, установленного указом 2012 года № 603 до уровня 70 процентов, основные средства направлены на серийную закупку современных образцов ВВТ для решения приоритетных задач Вооруженных Сил. Напомню, что к ним относятся развитие сил ядерного сдерживания, средств воздушно-космической обороны, систем связи, разведки и управления, РЭБ, беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, современной транспортной авиации, высокоточного оружия, а также Военно-морского флота.

– Российская армия в последние годы получила достаточно много современного вооружения, вместе с тем оборонный бюджет продолжает составлять приличную долю в российском ВВП. Могли бы оценить, как это влияет на развитие регионов, где производится военная техника?

– Оборонный бюджет имеет действительно внушительную часть в государственных расходах, с одной стороны. С другой – эти бюджетные средства служат основой развития как промышленности и экономики в целом, так и регионов России в частности.

Точный ответ на ваш вопрос могли бы, безусловно, дать руководители регионов, областей или конкретных градообразующих предприятий.

Судите сами: на восемь федеральных округов в настоящее время приходится порядка 900 только головных предприятий ОПК, занимающихся разработкой, производством и ремонтом ВВТ. Каждое из них в свою очередь имеет тесную производственно-экономическую связь с предприятиями кооперации, являющимися соисполнителями по исполнению государственных контрактов, расположенными по всей территории государства.

Если же говорить об объемах средств, выделяемых предприятиям промышленности и научно-исследовательским организациям на исполнение государственных заказов в части вооружения, то в последние несколько лет на эти цели государством направляется ежегодно 1,3–1,4 процента от валового внутреннего продукта страны. Это внушительные суммы, которые позволяют регионам развиваться, поддерживать на необходимом уровне в том числе социальную сферу. Так что выгода у нас здесь, полагаю, обоюдная. Но главное – все это направлено в конечном итоге на укрепление обороноспособности и национальной безопасности нашего Отечества – Российской Федерации.

Беседовал Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 49 (812) за 17 декабря 2019 года