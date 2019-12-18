Эвакуатор для горячих точек

Авианосцы нужны даже в мирное время

Авианосцы в составе нашего флота не блажь, а насущная необходимость. Заменить их ракетным оружием, сколь бы совершенным оно ни было, невозможно. К тому же наличие авианосцев существенно снижает стоимость решения типовых задач флота как в мирное, так и в военное время. Особенно если учесть, что ракетное оружие чем совершеннее, тем дороже.

Необходимость авианосцев в ВМФ РФ остается под вопросом. Есть группы военных специалистов, которые убеждены, что такие корабли России не очень нужны. Поэтому при ограниченности финансирования и нарастающем экономическом кризисе в стране их создание можно отодвинуть на неопределенное будущее.

Но другие страны активно развивают авианосные флоты. Китай ввел в боевой состав уже второй авианосец. Индия, получив "Викрамадитью", бывший "Адмирал флота Советского Союза Горшков", наращивает авианосные силы. Бразилия содержит в своем флоте устаревший "Сан-Паулу", имеющий крайне ограниченное оперативное значение, ради сохранения авианосной школы ("Крутится-вертится "Шарль де Голль"). Япония, несмотря на конституционный запрет иметь боевые корабли большого водоизмещения, располагает четырьмя (!) легкими авианосцами, которые ради приличия именуются эсминцами-вертолетоносцами. Турция планирует создать УДК с функционалом легкого авианосца. И только в России все еще обсуждают: нужен нам авианосец или нет. Заметим, что названные страны имеют протяженность морских границ, во много раз меньшую, чем Россия. И экономического превосходства над нами большая часть этих государств не имеет.

“ Есть цели, которые могут быть уничтожены только самолетами палубной авиации ”

Если проанализировать аргументы против, окажется, что их всего два. Первый – огромная стоимость кораблей. Второй сводится к тому, что они нам не нужны потому, что есть другие виды вооружения, которыми можно решать весь круг задач обороны страны и защиты национальных интересов. В целом противники авианосцев приходят к выводу, что траты на их создание и развитие нерациональны.

Приведем для примера оценку члена Президиума общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майора в отставке Михаила Макарука: "Да, авианосный флот важен, но давайте не будем забывать, что сегодня у нас есть свои козыри: современное высокоточное оружие, новейшие подводные лодки и средства поражения, гиперзвуковые ракеты. На данном этапе фактическое отсутствие средств доставки морем авиации в различные значимые зоны компенсируется вооружениями иного характера. Многие из них могут размещаться, понятное дело, и на боевых кораблях. Но и развитие авианосного флота в России пока никто не отменял. Оно во многом будет зависеть и от того, сколь эффективно и своевременно мы сможем провести полную модернизацию наших ракетных вооружений, подводных лодок, иных видов ударных средств. А "Адмирал Кузнецов" в любом случае встанет в строй и будет решать задачи". Генерал Макарук по крайней мере не отрицает необходимость авианосного флота для России, хотя и полагает, что задачи можно решить другим оружием, делая акцент на ракетном. Другие эксперты высказываются куда более резко.

Естественный вопрос: в Бразилии, Индии, Турции, Японии военным строительством руководят законченные дилетанты и транжиры ограниченных ресурсов своих стран на малоэффективные проекты?

Анализируя доводы противников авианосного флота России, ловлю себя на аналогии с печально памятной хрущевской "оттепелью", когда под разговоры о всесилии ракетного оружия уничтожались ВВС и ВМФ. Какой ущерб Вооруженным Силам и ОПК СССР был тогда нанесен, достаточно подробно разбиралось в открытой прессе.

Но иностранные аналогии, наверное, не вполне убедительны. Поэтому посмотрим, какие задачи стоят перед нашими ВС и могут ли они быть полноценно решены без авианосцев.

География интересов России, прежде всего экономических, весьма обширна и простирается на большую часть Мирового океана. Это развитие торговых отношений в БРИКС, морской промысел, в том числе в удаленных от наших берегов районах, добыча полезных ископаемых и энергоресурсов на дне, транспортировка грузов и многое другое. В военное время одной из важнейших задач ВС России будет нанесение поражения вражеским ударным авианосным и ракетным группировкам. Основными районами боевых действий последних станут акватории, отстоящие от нашего побережья на 400–600 километров. Отсюда будут наноситься удары по объектам на территории России, по кораблям в море и базах. Таким образом, группировкам ВС РФ предстоит решать задачи и в мирное, и в военное время далеко за пределами досягаемости самолетов берегового базирования.

А если б не было "Хмеймима"?

Начнем с мирного времени. Миротворческие действия в удаленных от нашей территории районах, защита граждан России в горячих точках и эвакуация из них, а также из районов техногенных и природных катастроф, безусловно, требуют привлечения авианосцев.

“ Ракетное оружие большой дальности имеет слишком узкий спектр боевых возможностей ”

В зонах военных конфликтов при ожидаемом активном противодействии одной из сторон выделяемые группировки сил нашего флота должны быть способны отражать ограниченные внезапные удары групп и отдельных катеров или малых боевых кораблей и подводных лодок, самолетов и ракет. Это может потребоваться в интересах обороны корабельных соединений, защиты гражданских воздушных судов российской или иностранной принадлежности и различных наземных объектов, обеспечения безопасности соотечественников при атаках враждебных войсковых формирований (иррегулярных) в процессе эвакуации. А она может осуществляться как непосредственно посадкой на корабли и суда в порту или с необорудованного побережья, так и воздушным путем – вертолетами и транспортными самолетами. Их безопасность также необходимо будет обеспечивать и от угроз наземных средств ПВО, и от атак истребителей.

Без участия боевой авиации эти задачи в принципе не могут быть решены, особенно те, которые связаны с необходимостью действий в глубине иностранной территории свыше нескольких километров. Сразу возникает вопрос: а где базироваться, если нет авианосца? Для примера возьмем Сирию. Представим, что руководство страны в силу разных обстоятельств не смогло выделить нам авиабазу "Хмеймим". Где бы базировалась группировка наших ВКС? Ударами дальней авиации не заменить действия фронтовых бомбардировщиков.

В особо неблагоприятной обстановке нельзя исключить возможность атаки крупных групп авиации (до 30 единиц), главным образом против соединений надводных кораблей, наиболее важных объектов или скоплений больших масс людей. Для отражения потребуется выделять соответствующее количество истребителей и самолетов ДРЛОиУ. Где их взять, если вблизи (на расстоянии менее 300–400 километров) нет своего аэродрома или страна, через воздушное пространство которой должен пролегать маршрут, не выделит коридор? В таких условиях авианосец незаменим, никакой ракетной альтернативы ему нет.

Контроль подводной среды в районе нахождения корабельного соединения в интересах своевременного обнаружения подлодок до выхода их в атаку ракетами малой дальности или торпедным оружием потребует иметь на угрожаемых направлениях группы вертолетов численностью не менее двух – четырех машин. Для этого необходимо располагать как минимум 12 машинами.

Фото: gosrf.ru

Фото: gosrf.ruДля противодействия группам наземных войск и террористов также потребуется корабельная авиация. Вылазки иррегулярных формирований могут быть парированы только своевременным наведением на них самолетов или вертолетов из положения дежурства в воздухе. Аналогично отражаются внезапные атаки малых групп катеров, особенно ракетных. Для решения таких задач потребуется задействовать от 12–15 до 24–30 самолетов истребительной и штурмовой авиации. Если нет берегового аэродрома, где их взять, как не с палубы.

Можно ли решить эти задачи ракетным оружием? Представим, что цель мобильная – группа боевиков. Время устаревания информации в данном случае несопоставимо меньше, чем требуемое для подготовки и полета ракет большой дальности, как "Калибр" или Х-101. Такие цели могут уничтожать только самолеты фронтовой бомбардировочной, штурмовой или палубной авиации, а также боевые вертолеты, находящиеся в положении дежурства в воздухе. Если рядом нет аэродрома, остается только авианосец. Боевики, конечно, могут быть уничтожены и высокоточным оружием, но тактического радиуса действия, применение которого предполагается опять-таки с самолетов палубного базирования.

Остается задача поражения стационарных наземных объектов. Когда речь идет о борьбе с иррегулярными формированиями, то это в абсолютном большинстве весьма простые и дешевые с экономической точки зрения объекты. Стрельба по ним "Томагавками" или "Калибрами" равноценна попыткам забить гвоздь с помощью планшета или смартфона – боеприпас дороже уничтожаемого объекта на порядок и более. Куда дешевле и проще применить авиационные средства поражения. Причем можно обойтись, по опыту Сирии, неуправляемыми образцами.

Вообще массовое применение ракетного оружия против наземных объектов имеет смысл только при ведении войны против развитых стран. Американцы использовали "Томагавки" главным образом для подавления и уничтожения объектов военной инфраструктуры, в частности ПВО, и экономики достаточно продвинутых стран – Ирака, Югославии, Ливии, Сирии. Россия применяла "Калибры" и Х-101 против наиболее важных и крупных объектов запрещенного ИГ. Эти же задачи решала и дальняя авиация ВКС РФ. А с мобильными формированиями боевиков вели борьбу штурмовики, фронтовые бомбардировщики и вертолеты с обеспечением истребителями. Как известно, действовала и наша палубная авиация. Так что ракетное оружие большой дальности имеет слишком узкий спектр боевых возможностей. В удаленных районах оно не заменит авианосные силы.

Рассмотрим случай экстренной эвакуации граждан из опасной зоны в глубине территории иностранного государства, охваченного вооруженным конфликтом. Для этого может потребоваться значительное количество транспортных вертолетов – десять и более, действия которых при неблагоприятных условиях придется прикрывать группами истребительной и ударной авиации численностью четыре – восемь машин как минимум. Необходимы и самолеты обеспечения, в частности ДРЛОиУ. При отсутствии такого прикрытия решение этих задач может потребовать больших дипломатических усилий, сопровождаться значительными материальными и политическим потерями и даже большими жертвами, если вообще окажется осуществимым.

Превосходство на море дается свыше

Еще более важен авианосец для военных действий на море. Беспристрастный анализ показывает, что наш ВМФ не сможет в современных условиях эффективно решать возлагаемые на него сложные задачи в дальней морской и океанской зонах, если в составе группировок не будет хотя бы одного авианосца.

Общеизвестно, что превосходство на воде невозможно без достижения господства в воздухе. Удары ПКР и штурмовой авиации отражаются истребителями и зенитными огневыми средствами. Малые группы и одиночные надводные корабли подвергаются атакам двух – четырех крылатых ракет или самолетов. В ударах по крупным соединениям могут быть применены 30–40 и более ПКР, а также до 40–50 самолетов палубной и тактической авиации. Только корабельными средствами ПВО, сколь бы мощными они ни были, отразить такие атаки невозможно. Особенно если средства воздушного нападения подходят одновременно, прикрываются самолетами РЭБ и залп ПКР предваряется действиями самолетов огневого поражения средств ПВО.

Истребительная авиация не только уничтожает часть самолетов противника, но и дезорганизует их атаку. В итоге она растягивается во времени – средства воздушного нападения подходят относительно небольшими группами, которые успешно уничтожаются корабельными средствами ПВО. У противника нарушается целераспределение, срываются попытки прикрыть средства воздушного нападения радиоэлектронными помехами и подавить противорадиолокационными ракетами корабельные средства ПВО. Именно дезорганизация групп атакующих самолетов противника является главным вкладом истребительной авиации в противовоздушную оборону соединений при отражении нападения. Что касается крылатых ракет, то наиболее опасные цели уничтожаются за пределами досягаемости корабельных средств ПВО.

Для отражения атак крупных групп тактической или палубной авиации потребуется выделить от 24 до 32 истребителей, основная часть которых будет действовать из положения дежурства на аэродроме (палубе) при обеспечении их управления с самолетов ДРЛОиУ. На удалении 100–150 миль от берега это возможно только с авианосца.

Таким образом, сторонникам победы на море с применением только ракетного оружия надо учесть, что его носители просто не смогут выйти на рубеж применения без авиационного прикрытия, когда речь идет о войне с высокотехнологичным противником. Отечественные ПКР имеют дальность стрельбы в пределах максимум 700 километров для самых совершенных образов. А зона обороны авианосного соединения США достигает 1500 километров при возможности нанесения ударов, пусть и относительно ограниченным составом палубной авиации, до двух тысяч километров. При этом надо еще вскрыть оперативное построение группировки противника, выявить главную цель в ордере и выдать целеуказание ракетному оружию с требуемой точностью и временем устаревания. Без прикрытия истребительной авиацией это сопряжено с огромными потерями кораблей либо вообще неосуществимо. А в дальней морской и океанской зонах, где могут протекать такие действия, это способен обеспечить лишь авианосец, никакие ракеты его не заменят.

Однако он нужен не только для решения оборонительных задач. Палубная авиация имеет ряд преимуществ по сравнению с крылатыми ракетами для ударов по соединениям крупных надводных кораблей противника.

Превосходя КР по радиусу действия (800 км для самолета плюс дальность стрельбы еще более 300 км, итого зона поражения надводных целей превышает 1100 км), группы корабельной авиации, имея в составе, помимо ударных, самолеты РЭБ, разведки, ДРЛОиУ, способны со значительно большей гарантией обеспечить выявление назначенных целей и их поразить. Высокая вероятность решения задачи достигается подавлением системы ПВО противника и отражением атак его истребителей.

Чрезвычайно важны корабельные истребители и для прикрытия действий ударных групп дальней (морской ракетоносной) авиации против крупных корабельных соединений противника. Такое сопровождение позволит если не устранить угрозу со стороны палубных и береговых самолетов противника, то минимизировать потери.

Так что при оценке экономической эффективности авианосцев мало рассматривать стоимость их разработки и создания. Надо учитывать средства, сбереженные за счет сокращения затрат на закупку других видов вооружений и более разумно расходуемые при решении всего спектра типовых задач национальной безопасности.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 49 (812) за 17 декабря 2019 года