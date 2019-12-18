Тихий голос здравой Украины

Конфликт "вышиванок и ватников" не имеет национальной основы

14 декабря на Поклонной горе в Москве состоялся V съезд межрегиональной общественной организации "Союз добровольцев Донбасса", на котором, в частности, прозвучало: в случае обострения ситуации потенциал добровольческого движения России готов быть задействован в необходимых объемах.

Воевать-то готовы, однако хорошо бы разобраться против кого. Настроения на Украине разные, и, к сожалению, имеющиеся даже среди патриотически настроенных граждан противоречия становятся основой ненависти, но не предметом дискуссии. Над поиском компромиссов главенствует мнение, что право на жизнь имеет только одна сторона.

Приведенный ниже пост опубликовал в "Фейсбуке" киевский журналист Вячеслав Чечило, один из немногих известных людей на Украине, для кого патриотизм и ненависть к России вовсе не одно и то же. Радует, что такая разумная точка зрения существует. Огорчает, что она в обстановке всеобщей оголтелости и торжества укронацистов, даже несмотря на красноречивые итоги выборов в стране, пока не овладела массами.

“ Украина как антиРоссия невыгодна прежде всего украинцам ”

"Самое смешное во внутриукраинском диалоге то, что наши оппоненты на полном серьезе считают, что мы – "совки", "сторонники Путина", "ненавидим все украинское", ну и "тормоз прогресса", конечно. Искренне так считают. С полагающейся к этому долей ненависти.

Хотя на самом деле мы (или по крайней мере я) пытаемся достучаться до этих прекрасных людей и объяснить, что почивший в бозе 30 лет назад СССР по многим параметрам был прогрессивнее того, что мы тут построили на его месте. И это не имеет ничего общего с "оправданием репрессий". Я диссертацию могу написать про репрессии – даже про те, которых не было. Но не про это речь. Людям, которые достигли невиданных высот в оправдании нацизма, это должно быть понятно.

Путин? И не про Путина тоже. А про то, что мы не можем конфликтовать с РФ в принципе, кто бы ею ни руководил, – нам это не по карману. Украина как антиРоссия невыгодна прежде всего гражданам Украины. Ибо мы превращаемся в угольки международных разборок, которые нашими же руками и загребают. Вы, панове, не воины великой геополитической битвы добра со злом. Вы пушечное мясо. И когда вы нас упрекаете, что мы не хотим быть, как вы, это комплимент получается, а не обвинение.

И мы не ненавидим все украинское. Просто вы называете украинским все то, что мы ненавидим. Вам – русскоязычным жителям русскоязычных городов с русскими фамилиями – вбили в головы, что истинно украинское – вот это и ничто иное, и вы теперь пытаетесь насадить "свою правду" силой. Не нужно так. Это я вам как этнический украинец бог знает в каком поколении говорю.

"Тормоз прогресса" – это даже не смешно. Потому что о каком прогрессе могут говорить люди, считающие, что отказ от одного из мировых языков и промышленности и вязание веночков приближает их к глобализованному миру XXI века? Дорогие еврооптимисты, учите английский и программирование и оставьте нас в покое. Это гарантированно куда более близкий путь к прогрессу, чем попытки загнать всю страну в XVII век".

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 49 (812) за 17 декабря 2019 года