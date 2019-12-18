Т-90СМ увидел свое отражение в иранском "Карраре"

Россия сама лишает себя права защищать интеллектуальную собственность

Более 500 случаев несанкционированного копирования российских ВВТ зафиксировано за последние 17 лет. В госкорпорации "Ростех" рассказали, как и какое наше оружие клонируют за рубежом и почему невозможно что-либо предъявить изготовителям в суде.

Многочисленны случаи несанкционированного копирования в Китае, сообщил руководитель проектов по интеллектуальной собственности госкорпорации "Ростех" Евгений Ливадный. Это авиационные двигатели, самолеты компании "Сухой", палубные истребители, ЗРК, ПЗРК, аналоги "Панциря". Почти все новинки российской "оборонки" очень быстро получают аналог с клеймом "Сделано в Китае". Евгений Ливадный отметил, что за рубежом работают группы российских специалистов, которые выявляют случаи незаконного копирования. Однако, пояснил представитель госкорпорации, когда подобные инциденты фиксируются, невозможно что-либо предъявить в суде из-за отсутствия зарегистрированных за рубежом патентов на российские вооружения и технику. "Если мы посмотрим на иностранных заказчиков, таких как Raytheon, BAE Systems, мы увидим, что ведущие корпорации имеют до пяти тысяч патентов за рубежом. Они раскрывают свою интеллектуальную собственность, не видя в этом никакой угрозы. У нас же зарегистрированных за рубежом патентов нет ни у Минобороны, ни у предприятий ОПК", – отметил Ливадный.

Китай – самый известный, но далеко не единственный нелегальный потребитель российской интеллектуальной собственности. Скажем, Иран уже похвастался созданием нового основного боевого танка "Каррар", при этом многие узнали в нем российский Т-90СМ. В октябре Рособоронэкспорт сообщил о создании консультационной группы по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности в системе военно-технического сотрудничества с другими странами. В число переговорщиков, которым предстоит заниматься решением вопроса, вошли представители Минобороны, ФСВТС, Ростеха и Росатома.

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 49 (812) за 17 декабря 2019 года