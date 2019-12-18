К 2024 году в РВСН не останется старых ядерных комплексов

Через четыре года все ракетные полки и дивизии вооружат современными стратегическими комплексами. Арсенала советского производства к тому времени в войсках не останется. Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, сейчас доля современных ядерных комплексов составляет почти 76 процентов. Причем около ста новых образцов вооружения и техники было закуплено в текущем году. В боевом составе РВСН имеется семь типов стратегических систем. Четыре из них - "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс" - несут боевое дежурство в шахтах. Еще три - "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" - ведут мобильное патрулирование. "В ближайшее время планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы "Ярс", "Авангард" и "Сармат", - заявил командующий в юбилейном интервью "Красной звезде" (как раз сегодня РВСН исполнилось 60 лет).

Каракаев подтвердил, что постановка первого полка с "Авангардами" в Домбаровской дивизии РВСН запланирована до конца 2019 года. Этот комплекс, оснащенный планирующим крылатым боевым блоком, способным лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 Махов, по мнению Каракаева, эффективно дополнит структуру системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки, а также создаст условия для развития новых типов боевого оснащения для современных и перспективных стратегических ракет.

Известно, что боевые блоки стратегического "Авангарда" в перспективе планируют ставить на новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат". А они, в свою очередь, придут на смену ракетам комплекса "Воевода", больше известном за Западе как SS-18 "Сатана".

Сейчас в боевом составе РВСН имеется семь типов стратегических ядерных комплексов, в том числе три - мобильных

По словам командующего, в "Сармате" предусмотрена возможность установки кроме существующих типов боевых блоков широкого перечня перспективных, в том числе гиперзвуковых нового поколения.

Сейчас идет подготовка головного ракетного полка в Ужурской дивизии РВСН (Красноярский край) к перевооружению на новый стратегический комплекс. Более того, его свойства, конструкцию и характеристики уже более трех лет изучают курсанты и слушатели военных вузов. А сами РВСН, по оценке генерала, "в полной мере готовы" к постановке тяжелой ракеты на боевое дежурство. Но прежде она сама, ее пусковая, другие элементы комплекса должны пройти государственные летные испытания. Ранее сообщалось, что поставки "Сармата" в войска начнутся с 2021 года.

Юрий Гаврилов