Войти
Российская газета

К 2024 году в РВСН не останется старых ядерных комплексов

119
0
0
Источник изображения: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Через четыре года все ракетные полки и дивизии вооружат современными стратегическими комплексами. Арсенала советского производства к тому времени в войсках не останется. Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, сейчас доля современных ядерных комплексов составляет почти 76 процентов. Причем около ста новых образцов вооружения и техники было закуплено в текущем году. В боевом составе РВСН имеется семь типов стратегических систем. Четыре из них - "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс" - несут боевое дежурство в шахтах. Еще три - "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" - ведут мобильное патрулирование. "В ближайшее время планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы "Ярс", "Авангард" и "Сармат", - заявил командующий в юбилейном интервью "Красной звезде" (как раз сегодня РВСН исполнилось 60 лет).

Каракаев подтвердил, что постановка первого полка с "Авангардами" в Домбаровской дивизии РВСН запланирована до конца 2019 года. Этот комплекс, оснащенный планирующим крылатым боевым блоком, способным лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 Махов, по мнению Каракаева, эффективно дополнит структуру системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки, а также создаст условия для развития новых типов боевого оснащения для современных и перспективных стратегических ракет.

Известно, что боевые блоки стратегического "Авангарда" в перспективе планируют ставить на новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат". А они, в свою очередь, придут на смену ракетам комплекса "Воевода", больше известном за Западе как SS-18 "Сатана".

Сейчас в боевом составе РВСН имеется семь типов стратегических ядерных комплексов, в том числе три - мобильных

По словам командующего, в "Сармате" предусмотрена возможность установки кроме существующих типов боевых блоков широкого перечня перспективных, в том числе гиперзвуковых нового поколения.

Сейчас идет подготовка головного ракетного полка в Ужурской дивизии РВСН (Красноярский край) к перевооружению на новый стратегический комплекс. Более того, его свойства, конструкцию и характеристики уже более трех лет изучают курсанты и слушатели военных вузов. А сами РВСН, по оценке генерала, "в полной мере готовы" к постановке тяжелой ракеты на боевое дежурство. Но прежде она сама, ее пусковая, другие элементы комплекса должны пройти государственные летные испытания. Ранее сообщалось, что поставки "Сармата" в войска начнутся с 2021 года.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
РС-12М
РС-12М2
РС-18
РС-20Б
РС-20В
РС-24 Ярс
Сармат МБР
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
29.07.2019
85 процентов новизны: как меняются ядерные силы России
05.06.2019
Американский "Авангард" не существует даже на бумаге
30.10.2017
Ударная мощь триады: зачем Россия проверила ядерный щит
25.07.2017
Межконтинентальный доставщик: зачем России новая тяжелая ракета
24.03.2015
Гиперсмерть на подходе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"
  • 18.12 00:14
  • 1
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 17.12 22:32
  • 5
В "Роскосмосе" отложили испытания водородного двигателя для "Ангары"
  • 17.12 20:47
  • 5
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 17.12 20:39
  • 180
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.12 20:17
  • 1
Рассекречены фото советского истребителя пятого поколения С-22
  • 17.12 20:16
  • 30
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 17.12 17:28
  • 2
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 17.12 13:47
  • 1
Как террористы: Асад рассказал о торговле США сирийской нефтью
  • 17.12 12:49
  • 54
"Армате" добавили целей
  • 17.12 11:41
  • 5
Вертолеты Ка-31Р в Крыму на три аршина в землю видят
  • 17.12 11:34
  • 1
Ничего не изменилось: что показали на учениях "Северная крепость-2019"
  • 17.12 11:26
  • 2
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 17.12 11:23
  • 6
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К