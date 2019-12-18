Valeurs actuelles (Франция): Макрон делает шаг навстречу России в интересах Европы

После саммита НАТО и встречи по Украине президент Франции продолжает пересматривать свою внешнюю политику. По мнению Эммануэля Макрона, Франция должна стать инструментом появления великой Европы, с Россией в том числе. Такому амбициозному проекту рады не все.

Окна Елисейского дворца не гаснут до позднего вечера, проливая новый свет на нашу внешнюю политику. Мы являемся свидетелями настоящей перебалансировки, запущенной в несколько этапов французским президентом и навеянной некоторыми "вечерними посетителями" дворца, такими как Элен Каррер д'Анкосс, Жан-Пьер Шевенеман и Юбер Ведрин.

Все началось с визита российского президента в летнюю резиденцию президента Франции 19 августа. Встреча, которая "категорически не одобрялась" членами "секты", неформальной группой высокопоставленных чиновников с набережной Орсе, ориентированных на США и очень сведущих в стратегических делах. Эммануэль Макрон публично поставит их на место во время своего выступления перед послами 27 августа, применив в отношении к ним термин "глубинное государство".

И чтобы быть предельно ясным, президент Республики еще раз перейдет дипломатический Рубикон 7 ноября в своем интервью британскому еженедельнику "Экономист", заявив "о смерти мозга" у НАТО.

По мнению главы государства, Франция должна стать инструментом появления великой Европы. Для этого нужно привлечь Россию и не дать ей попасть в объятия Китая. 28 ноября в Париже Эммануэль Макрон сказал это прямо в глаза генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу: "Является ли Россия сегодня нашим врагом, как я иногда слышу? Я так не думаю".

Именно в такой напряженной атмосфере главы государств и правительств стран-членов НАТО встретились в Уотфорде 3 и 4 декабря. Эта встреча подарила нам несколько незабываемых моментов, в том числе речи Бориса Джонсона, и кадры, на которых Макрон, Трюдо и лидеры других государств вместе смеются. Кадры этого веселья стали поводом для небольшого дипломатического инцидента. Предметом их беседы была пресс-конференция Дональда Трампа, которая длилась около двух часов. Обиженный президент США воспользуется моментом, чтобы покинуть встречу до конца саммита, который таковым не был, точнее таковым больше не являлся, незаметно переименованный во "встречу" главой протокола.

Помимо смеха было еще и лицемерие. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который до сих пор жаловался на безразличие НАТО к попытке государственного переворота в 2016 году в его стране и, который отстоял его место. Тот, кто отправил в тюрьму высокопоставленных офицеров своей армии, служащих в НАТО, тот, кто заявил, что за путчем стоял НАТО, стал нападать на Макрона. И все из-за последних высказываний французского президента об отношении Турции к курдам и правилах поведения между союзниками. "Ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер", - заявил Эрдоган.

Дональд Трамп, в свою очередь сказал, что слова Макрона "скверные" и "очень оскорбительные".

Но это совершенно не означает, что Елисейский дворец перешел на сторону Москвы. Так Париж не поддержал предложение Владимира Путина о введении моратория на размещение ядерных ракет в Европе, из-за выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, который стал одним из достижений окончания холодной войны. Тем не менее, он не считает эту идею плохой как таковую, а скорее отказывается официально признать смерть этого договора, рассматривая это предложение в качестве хорошей основы для обсуждения договора "нового поколения".

Во время своего последнего визита в Париж 11 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он доволен "конструктивным настроем Парижа". Однако министр не мог не задать нам вопрос: "Но действительно ли ваш президент надежен?"

Первый ответ на этот вопрос был получен 9 декабря. В Париже впервые с 2016 года прошла встреча в Нормандском формате по Украине. Париж и Берлин являются посредниками переговоров между Киевом и Москвой. "Президент Франции перестал говорить о Крыме. Это четкий сигнал о том, что основная мысль услышана, регион снова стал российским и сейчас важно найти решение для Донбасса и для Сирии, которое зависит от Москвы", - говорит французский дипломат. США хранит полное молчание, в то время как главные эксперты и дипломаты постепенно оказались втянутыми в "Украингейт".

Сейчас у Берлина есть возможность продемонстрировать, что Германия действительно не зависит от мнения Вашингтона и привести к выполнению Минских соглашений. Успех в этом вопросе положит конец не только смертельному конфликту в сердце Европы, но и напряженности между Россией и ее партнерами.

Макрон еще раз подтвердил свои планы в письме Владимиру Путину, которое "просочилось" в немецкую прессу. В нем Эммануэль Макрон корректирует голлистское видение Европы "от Атлантики до Урала", и говорит о Европе "от Лиссабона до Владивостока". В 2008 году Николя Саркози поддержал предложение Дмитрия Медведева о заключении "общеевропейского пакта безопасности".

Генерал де Голль был последним, кто попытался освободить Францию от НАТО. В 1966 году он выходит из-под командования НАТО. Два года спустя события мая 1968 года подтвердили правильность этой политики независимости. По историческому совпадению, в то время как президент Макрон идет по тому же пути, социальный протест вернулся во Францию.

Антуан Колонна (Antoine Colonna)