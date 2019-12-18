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ВВС Израиля отчитались об успешном уничтожении мусорных куч

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Источник изображения: vpk-news.ru

Недавний налет израильской авиации на позиции сирийских военных оказался в значительной степени провальным.

Несмотря на заявления официального Телль-Авива об уничтожении средств ПВО ВС САР, на самом деле, ВВС еврейского государства довольно серьезно промахнулись. Как выяснилось, их самолеты атаковали обыкновенные макеты, сделанные из пластмассовых труб, балок, дерева и подручных материалов.

Несмотря на это, несколько уничтоженных объектов (все под Дамаском) оказались настоящими. Пока не ясно, сколько истинных целей подверглось бомбардировке, так как по сведениям ВС САР, они потеряли только одну зенитную самоходную установку.

В Сирии уже давно начали изготавливать макеты различного вооружения, включая средства ПВО, однако, по словам высокопоставленных армейцев, это делалось больше для устрашения врага, дабы имитировать высокую степень защиты важных объектов.

Как бы там ни было, отмечает Free News, напугать Израиль не получилось, а вот заставить ВВС противника потратить десятки дорогостоящих ракет на уничтожение макетов, сделанных фактически из мусора, удалось в полной мере.

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Страны
Израиль
Сирия
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