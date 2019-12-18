Две подлодки нового проекта будут переданы ВМФ в 2020 и 2021 годах

Речь о неатомных субмаринах проекта 677 "Лада". Ими еще в конце прошлого века планировалось постепенно начать заменять подлодки типа "Варшавянка", которые были разработаны еще в 1970-е годы.

Головная лодка проекта 677 под названием "Санкт-Петербург" была заложена на заводе "Адмиралтейские верфи" в 1997 году, спущена на воду в 2004 году и до сих пор находится в опытной эксплуатации. Две другие, "Кронштадт" и "Великие Луки", достраиваются. Причем "Кронштадт" находится в стадии заводских швартовых испытаний.

О проекте рассказал информагентству РИА Новости директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

По его словам, опытная эксплуатация выявила ряд серьезных проблем, которые необходимо было устранить. Пришлось переработать первоначальный проект, значительно улучшенный вариант которого и лег в основу строительства "Кронштадта" и "Великих Лук". В частности, были глубоко модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения и навигационный комплекс.

Субмарины останутся дизель-электрическими, хотя еще несколько лет назад проговаривалось, что на них поместят воздухонезависимые энергетические установки. Их главное преимущество - увеличение скрытности подлодки и длительности времени пребывания под водой без всплытия для зарядки батарей. Увы, такие установки довести до рабочего состояния у нас пока так и не удалось.

Считается, что субмарины проекта 677 "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок. По своим заявленным характеристикам они полностью превосходят подлодки проекта 636 "Варшавянка", которые неофициально называют "черной дырой" океана за скрытность и почти полную бесшумность. Опытная эксплуатация показала, что даже с учетом всех недостатков "Лады" гораздо более скрытны.

Этого удалось достичь благодаря удачной конструкции основного электродвигателя, новому противогидролокационному покрытию, внедрению совершенно новых технологий и материалов.

Одно из интересных отличий - непроникающие подъемно-мачтовые устройства. То есть перископы, антенны, радары и другие выдвижные устройства находятся вне прочного корпуса в ограждении рубки. Сигналы от них передаются в центральный пост по оптико-волоконным кабелям.

По сравнению с "Варшавянкой" лодки проекта "Лада" имеют меньшее надводное водоизмещение. Оно снижено с 2350 до 1765 тонн. Скорость полного подводного хода, наоборот, увеличена с 18 до 21 узла. Автономность осталась без изменения - 45 суток. Вооружение лодок двух проектов практически одинаковое.

Шесть торпедных аппаратов, расположенных в носовой части, через которые можно пускать ракеты "Калибр". Противовоздушную оборону лодок обеспечивают переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла-1М" и "Верба".

Сергей Птичкин