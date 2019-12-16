Корвет "Гремящий" завершил серию испытаний в Белом море

Североморск. 15 декабря 2019 года. ИНТЕРФАКС - Головной корвет проекта 20350 "Гремящий" завершил серию испытаний в Белом море и приступил к межбазовому переходу. На днях корабль прибудет в главную базу Северного флота - Североморск, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

На завершающем этапе испытаний экипаж корвета отработал взаимодействия с авиацией Северного флота. Облёт радиотехнических систем и комплексов корабля совершили экипажи вертолётов Ка-27, отметил он.

Серга напомнил, что ранее в Белом море новейший российский корвет выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по надводной и ещё одним "Калибром" - по наземной цели. Обеспечили стрельбы экипажи кораблей и судов Беломорской военно-морской базы во взаимодействии с авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Испытания корвета "Гремящий" продолжались ровно месяц. Корабль прибыл в Беломорскую ВМБ Северного флота 13 ноября из Балтийска.

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" заложен 1 февраля 2012 года в эллинге судостроительного предприятия "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Проектант корабля - ЦМКБ "Алмаз".

Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне.

Как отметил генеральный директор Судостроительного завода "Северная верфь", где был построен корвет, Игорь Пономарев: "Гремящий" по сравнению с корветами предыдущего проекта 20380 обладает более мощным вооружением - он оснащен ракетами "Калибр" вместо "Урана", усилен его зенитно-ракетный комплекс. Кроме того, "Гремящий" отличается меньшей оптической, радиолокационной и акустической заметностью.