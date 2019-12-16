Латвия намерена заказать дополнительную партию устаревших бронемашин CVRT

Источник изображения: topwar.ru

Национальные вооруженные силы Латвии получили из Великобритании уже 107 из предусмотренных договором 123 боевых разведывательных гусеничных машин CVRT, сообщает пресс-служба латвийского военного ведомства.

Министерство обороны Латвии намерено заключить с Великобританией еще один контракт на поставку дополнительной партии данный бронемашин. По словам министра обороны Артиса Пабрикса, военные планируют получить еще 80 разведывательных гусеничных машин CVRT из наличия британской армии. В случае заключения дополнительного соглашения, часть бронетехники будет передана в распоряжение Земессардзе ("Стража Земли" - добровольная вооруженная организация, входящая в состав вооруженных сил Латвии).

И тогда мы эту технику сможем выделить и Земессардзе. Для нее это очень важно

- заявил министр.

Первое соглашение о поставке 123 гусеничных разведывательных бронемашин CVRT из наличия британской армии было заключено в 2014 году. Сам контракт вызвал немалое удивление обозревателей (в том числе ряда британских), поскольку эти машины считаются уже полностью устаревшими, а их боевая ценность в конфликте современного типа против хорошо оснащенного тяжелым вооружением противника весьма сомнительна.

Источник изображения: topwar.ru

Первые машины были доставлены в Латвию осенью 2015 года, перед поставками они прошли капитальный ремонт, модернизацию и оснащены противотанковыми ракетными комплексами Spike. На сегодняшний день НВС получили уже 107 машин, оставшиеся бронемашины должны быть поставлены до апреля 2020 года.

Легкие гусеничные бронированные машины семейcтва CVR(T) (Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked)) производила компания Avlis в период с 1971 по 1986 годы. Они находились в составе британской армии до 1990-х годов, а затем их начали постепенно снимать с вооружения.

Латвия получает бронемашины четырех видов: FV107 Scimitar (боевая разведывательная машина с 30-мм пушкой), FV103 Spartan (бронетранспортер), FV104 Samaritan (бронированная медицинская машина) и FV105 Sultan (командно-штабная машина).