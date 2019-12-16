Белорусы научат натовцев стрелять из танка

В начале декабря во многих средствах массовой информации появились сообщения о якобы готовящихся полным ходом совместных учениях НАТО и Беларуси, что подается некоторыми экспертами как чуть ли не «отрыв страны от России» и «уход на Запад».

Поводом к таким заявлениям послужило интервью генерал-майора Олега Белоконева, бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси. В нем он рассказал позицию белорусской стороны относительно миротворческих миссий и высказал начальнику генерального штаба итальянской армии генералу Энзо Веччиарелли желание увеличить в них белорусский контингент.

Действительно, визит такого высокопоставленного должностного лица ведущей страны – члена НАТО – событие неординарное. Но, если разобраться, то приезд итальянской делегации явился логическим продолжением предшествующей ему работы двух военных ведомств по согласованию параметров участия белорусских военнослужащих в миротворческой миссии в Ливане.

Не секрет, что в последние годы Республика Беларусь проводит последовательную работу, направленную на значительное повышение ее вклада в миротворческую деятельность под эгидой ООН. С 2010 года в составе Временных сил ООН в Ливане несут службу пять белорусских военнослужащих – один штабной офицер и четыре военных медика. Данным миротворческим контингентом командуют итальянцы. Именно с военным ведомством Италии необходимо согласовывать все вопросы по увеличению количества белорусских миротворцев.

В 2004 году Беларусь впервые заявила о намерении создать собственный миротворческий воинский контингент. А уже в 2005-м была сформирована миротворческая рота в составе 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады. Сейчас это подразделение белорусских Вооруженных Сил дислоцируется в Витебске на базе 103-й гвардейской отдельной воздушно-десантной бригады.

Миротворческая рота – это своего рода учебное подразделение, имеющее в своем составе около 40 человек, большинство из которых являются инструкторами для подготовки других военнослужащих к специфическим действиям в рамках миссий под эгидой ООН. На базе роты проходят обучение представители других подразделений белорусской армии, проходящие службу по контракту. Они являются кандидатами для комплектования миротворческих формирований в случае принятия на высшем политическом уровне соответствующего решения. Все они в письменной форме выражают свое согласие на участие в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности. В настоящее время насчитывается несколько сотен таких подготовленных специалистов.

Именно в миротворческой сфере и развивается военное сотрудничество между Республикой Беларусь и странами – членами НАТО. Так, договор «Партнерство ради мира» с Североатлантическим союзом был подписан нашей страной еще в 1995 году. За 24 года в рамках данной программы большое количество белорусских военнослужащих прошло подготовку по миротворческой тематике в учебных заведениях Альянса. Неоднократно белорусские военнослужащие и подразделения участвовали в учениях по программе «Партнерство ради мира», проводимых НАТО.

Поэтому никакая это не «здрада», как стали кричать некоторые «эксперты» – нормальная практика в любых вооруженных силах. И слова генерал-майора Белоконева «Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, даже идут переговоры про возможные форматы» надо нормально и адекватно оценивать.

Однако, не стоит забывать, что развивая сотрудничество с Беларусью в миротворческой сфере, НАТО «не подпускает» ее к святая святых своей основной деятельности – к боевым операциям и учениям по оборонительной и наступательной тематике. То же самое, однозначно, не допустят и белорусские военные. Ведь они отрабатывают выполнение боевых задач в рамках другого блока – ОДКБ. А «породниться» с теми, кто бомбил Белград, Триполи и Багдад, как пел В.Высоцкий – «уставы не велят».

Камнем преткновения при этом является отсутствие взаимного соглашения об обмене конфиденциальной информацией, которое Альянс подписал даже с Российской Федерацией. Согласно неофициальной информации, заключение данного документа регулярно блокирует Литовская Республика, ведущая «войну» с Белорусской АЭС. Поэтому пока видится, что совместное белорусско-натовское «учение» может пройти только по теме «механизированное отделение в обороне (наступлении)» — то есть на самом нижнем тактическом уровне.

В обозримой перспективе не следует ожидать бурного развития отношений НАТО с Беларусью. Для этого нужно либо закрыть атомную электростанцию, либо изменить государственную политику Литвы, на законодательном уровне запретившей использование «небезопасной» электроэнергии.

Вместе с тем, взаимодействие в военной сфере с Российской Федерацией и Организацией Договора о коллективной безопасности находится на высоком уровне. Здесь совсем другая картина, на несколько порядков превосходящая объемы и уровень сотрудничества с НАТО.

Согласно информации, представленной на сайте белорусского военного ведомства , «сотрудничество между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в военной и военно-технической сферах осуществляется в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства и направлено на поддержание необходимого военного потенциала, качественную подготовку вооруженных сил, планирование и организацию совместных мер по предотвращению военной угрозы и отражению агрессии на общем оборонном пространстве как на двусторонней основе в рамках Договора о создании Союзного государства, так и на многосторонней – в форматах Организации Договора о коллективной безопасности и Содружества Независимых Государств».

В рамках осуществления совместной политики Беларуси и России в области обороны с 2000 года успешно функционирует региональная группировка войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации, регулярно проводятся масштабные военные учения и штабные тренировки, на которых отрабатывается отнюдь не миротворческая тематика. Не менее масштабным ежегодным мероприятием с участием не только двух союзных государств являются «Армейские международные игры», в которых страны НАТО принципиально не участвуют.

С целью повышения эффективности решения задач по обеспечению неприкосновенности государственных границ в воздушном пространстве в 2009 году подписано Соглашение о создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Беларусь и Российской Федерации.

Важнейшим ежегодным мероприятием двустороннего взаимодействия на уровне глав оборонных ведомств является заседание совместной Коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации.

В рамках Соглашения о подготовке военных кадров на безвозмездной основе в военно-учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации обучаются белорусские курсанты и слушатели. При этом белорусы включаются в состав российских учебных групп и учатся по одной программе, в отличие от других иностранных коллег, постигающих военную науку на так называемых «иностранных факультетах» по упрощенной программе.

Значительный объем мероприятий белорусско-российского военного сотрудничества осуществляется в рамках ОДКБ.

С каждым годом расширяются масштабы оперативно-стратегического учения «Боевое братство», включающее в себя тактико-специальное учение с силами и средствами разведки «Поиск», командно-штабное учение с воинскими контингентами КСОР ОДКБ «Взаимодействие» и учение с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство». В данных мероприятиях вместе с белорусскими и российскими контингентами участвуют военнослужащие Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Как видим, восточный вектор военного сотрудничества Республики Беларусь развивается с каждым годом и не идет ни в какое сравнение с масштабами взаимодействия с НАТО. Именно поэтому, в упомянутом интервью Олег Белоконев, говоря про учения с НАТО, добавил, что многие забыли прочитать или не захотели: «Но это только с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник – это Россия». В этих словах и заключается ответ на вопрос с кем же Беларусь.

Сергей Острына