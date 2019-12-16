“Defender-Europe 20”– “горячая весна” 2020 года у границ России и Беларуси

Весной 2020 года более 20 тыс. американских военнослужащих будут переброшены через Атлантику на восточный фланг НАТО. Так, в рамках маневров “Defender-Europe 20” состоится самое масштабное со времен окончания холодной войны развертывание американских войск на Европейском континенте.

Перемещение основных сил США в Европу запланировано на апрель – май следующего года, но принимая во внимание размах мероприятия, войска и техника начнут прибывать уже в феврале. Большая часть американских сил прилетит гражданскими пассажирскими самолетами, а почти 13 тыс. единиц военной техники и вооружения будут доставлены морским путем.

Интересно, что одна бронетанковая бригада Национальной гвардии США из штата Айдахо прибудет без вооружения и техники и воспользуется имуществом, складированным в американских хранилищах в Германии, Бельгии, Голландии.

В рамках “Defender-Europe 20” на Европейский континент будут направлены силы дивизии СВ США, готовой к ведению боевых действий – около 20 тыс. солдат, в том числе военнослужащие действительной службы, Национальной гвардии (7 тыс. из 12 штатов) и резервисты (750 человек).

Кроме них в учениях примут участие еще 9 тыс. американских военнослужащих, которые уже несут службу в Старом Свете. “Defender-Europe 20” охватит 10 стран и всего будет задействовано 37 тыс. участников и около 20 тыс. единиц техники.

Одновременно с “Defender-Europe 20” запланировано проведение еще 24 мероприятий оперативной и боевой подготовки, которые будут связанны единым сценарием и организованны как американцами (около семи ежегодных), так и европейскими союзниками и партнерами Альянса.

Среди них будет командно-штабное учение “Joint Warfighting Assessment 2020”, которое, вероятно, станет «испытательным полигоном» для новых концепций, включая доктрину боевых действий на многодоменном поле битвы.

В рамках маневров “Swift Response 2020” союзники и партнеры НАТО, отработают вопросы перемещения сил высокой готовности в назначенный район и повышение оперативной совместимости войск союза.

Часть американской бронетанковой бригады, которая размещена в Польше, осуществит переброску в Литву через Сувалкский коридор в ходе ежегодных маневров Польши и стран Балтии “Saber Strike”.

Запланировано учение “Dynamic Front 2020” (2 — 8 мая) с боевыми стрельбами на полигонах, в ходе которого пройдет проверка возможностей ствольной и реактивной артиллерии.

Отработке наступательной и оборонительной операций будут посвящены учения “Allied Spirit XI”, целью которых станет повышение совместимости войск союзников и партнеров.

В рамках этих маневров в составе ударной группировки будет задействована польская 12-я механизированная бригада, а роль войск обозначения противника выполнит польская 9-я бронекавалерийская бригада. К слову, на вооружении второй имеются танки PT-91 Twardy – модернизированные советские Т-72.

В учении также примет участие авиация Чехии и США.

В рамках “Allied Spirit XI” на полигоне Дарвско-Поморске запланировано форсирование водной преграды. За выполнение этой задачи будет отвечать американская 1-я кавалерийская дивизия, выделенные силы которой в настоящее время несут службу в составе передового командования дивизии США в Познани.

Одним из эпизодов “Allied Spirit XI” станет возведение понтонного моста немецко-британским саперным отделением. Напомним, что именно эти военнослужащие занимались организацией переправы через Вислу на маневрах “Anakondа” в 2018 году, когда масштабное учение стран НАТО на территории Польши “Анаконда-18” началось с конфуза для Войска Польского – понизившийся уровень воды в Висле в районе города Хелма сделал невозможным запланированную в рамках учения переправу войск через реку. К слову, ранее из-за погодных условий были отменены полеты самолетов и артиллерийские стрельбы.

В списке крупных маневров, запланированных одновременно с “Defender-Europe 20” на территории Польши конечно же крупнейшие национальные учения с союзниками по НАТО “Anakonda-20” (11-26 мая). Как уже отмечалось, в них примут участие только от Польши более 80 тыс. военнослужащих.

Сценарий “Anakonda-20” предусматривает проведение действий в условиях обострения кризиса, еще до развязывания войны. В этот момент США примут решение перебросить свои войска в Польшу. Именно в рамках “Defender-Europe 20” пройдет перемещение сил поддержки.

Кроме того, на территории и в воздушном пространстве Польши пройдут учения по проверке польской составляющей системы управления воздушными операциями НАТО “Eagle Talon-20” (5-8 мая). Будут отработаны сценарии защиты одного из союзников в рамках реализации статьи 5 Договора НАТО от нападения противника. В рамках учения предполагаются регулярные полеты боевой авиации со средствами поражения. Не секрет, что к учению привлекаются войска союзников и партнеров. Их численность пока не известна, но судя по всему это еще около 30 тыс. участников.

“Весной 2020 года “эпицентром” учений станет Польша”, – такое заявление сделал заместитель начальника штаба командования СВ США в Европе генерал Сеан Бернабе.

Без сомнения, концентрация многочисленных сил НАТО у границ Беларуси и России и сценарий маневров предусматривает действия военного блока в условиях гипотетического конфликта с Союзным государством. Складывающаяся ситуация не может не беспокоить Минск и Москву и оставаться без адекватного реагирования.

Николай Астровский