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РИА Новости

В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага

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Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Попытки сделать из Москвы врага могут навредить Варшаве, заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в интервью агентству Рейтер.

"Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма", — подчеркнул Щерский.

Так он прокомментировал слова главы республики Анджея Дуды о том, что Польша не считает Россию врагом НАТО. Однако он отметил, что Россия — это "сосед, с которым альянс не во всех делах соглашается".

Щерский напомнил, что на саммите Североатлантического альянса в Лондоне в этом году президент Франции Эммануэль Макрон призвал Варшаву пересмотреть отношения с Москвой, но, добавил глава канцелярии польского президента, на позицию Дуды французскому лидеру повлиять не удалось. По словам Щерского, возможности для дипломатии с Россией у Польши "ограниченны", как и возможности для диалога.

"Российская политика может измениться, она может открыть путь к более широкому диалогу, но это потребует изменения условий. Прежде всего — отход от силовой политики в регионе", — подытожил он.

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Польша
Россия
Франция
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