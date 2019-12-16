Военные прокуроры изучают обстоятельства затопления дока с подлодкой в Севастополе

Севастополь. 15 декабря. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Проверочные мероприятия проводятся в связи с затоплением в одной из бухт Севастополя плавучего дока со списанной подводной лодкой, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс-Юг" в военной прокуратуре Черноморского флота.

"Мероприятия проводятся, но более детально сказать не можем пока", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что плавучий док ПД-16 со списанной подводной лодкой Б-380 затонул в Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье. По словам источника агентства, подлодка через некоторое время всплыла. Возможной причиной затопления он назвал техническое состояния дока.

По информации отдела информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа, ПД-16 и находившийся в нем корпус подлодки выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации. Идет подготовка к буксировке.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Юг" очевидцы, с берега видно, что плавдок затонул не полностью: его верхняя часть высотой 2-3 метра находится на поверхности. При этом всплывшая подлодка накренена - практически лежит на боку. Буксир установил заграждение на месте инцидента, разлива нефтепродуктов не наблюдается.

Большой плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 году на Николаевском судостроительном заводе им. 61-го коммунара. Его назначение - доковый ремонт подводных лодок, эсминцев, тральщиков, судов обеспечения с водоизмещением до 5 тыс. тонн. Плавдок находится в Севастополе с 1945 года.