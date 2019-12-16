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ТАСС

Зенитчики Ленинградской области полностью перевооружились на С-400

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ЗРС С-400
ЗРС С-400.
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

С февраля 2020 года ракетные комплексы заступят на боевое дежурство по обороне северо-запада страны

ТАСС, 15 декабря. Зенитчики Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Ленинградской области, полностью перевооружились на зенитно-ракетные системы С-400. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы ЗВО.

"Зенитный ракетный полк дивизии ПВО объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа, дислоцированный в Ленинградской области, получил очередной комплект и завершил перевооружение на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф", - сообщили в округе.

Уточняется, что зенитчики переобучились в учебном центре подготовки специалистов зенитных ракетных войск в Гатчине Ленинградской области.

"В рамках программы по перевооружению, на территории государственного центрального межвидового полигона Министерства обороны Российской Федерации "Капустин Яр" (Астраханская область) боевые расчеты полка провели боевые стрельбы по гиперзвуковым мишеням "Фаворит", представляющим повышенную сложность для подразделений противовоздушной обороны", - добавили в округе.

Зенитчики вернулись в пункт постоянной дислокации. С февраля следующего года С-400 заступят на боевое дежурство по обороне северо-запада страны.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Уничтожает любые воздушные цели противника в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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