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ТАСС

Первую партию британских спутников OneWeb отправили на Байконур

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Источник изображения: Фото: Roscosmos/ESA-CNES-Arianespace

Россия планирует в 2020 году выполнить семь запусков спутников OneWeb с космодрома Байконур, четыре старта с Восточного и один с космодрома Куру во Французской Гвиане

ТАСС, 15 декабря. Британская компания OneWeb в воскресенье отправила первую партию спутников из США на космодром Байконур для запуска. Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

Спутники будут доставлены из штата Флорида на космодром самолетом Ан-124-100.

В ноябре OneWeb заявила о переносе запуска спутников в декабре 2019 года на середину или конец января 2020 года, так как компания хотела провести ряд дополнительных испытаний.

18 ноября гендиректор компании "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов сообщил ТАСС, что Россия планирует в 2020 году выполнить семь запусков спутников британской компании OneWeb с космодрома Байконур, четыре старта с Восточного и один с космодрома Куру (Французская Гвиана).

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля, в тот же день их вывели на орбиту. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. В рамках контракта, подписанного в 2015 году между Arianespace и OneWeb, планируется 21 запуск аппаратов российскими ракетами-носителями "Союз" с космодромов Куру и Байконур с опционом на пять дополнительных стартов.

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