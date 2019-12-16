Опубликовано фото затонувшего дока с подлодкой в Севастополе

В Сети появилось фото с места затопления плавучего дока со списанной подводной лодкой в Севастополе.

На фото видно, что док затонул не полностью – одна из его стенок выступает из воды. Также над поверхностью виднеется часть подлодки, которая всплыла уже после инцидента, пишет "Крыминформ".

К месту происшествия подошел буксир, он устанавливает вокруг затонувшего дока боновое заграждение. На поверхности воды не видно следов разлива нефтепродуктов.

Напомним, в воскресенье стало известно, что в севастопольской бухте затонул плавучий док со списанной подлодкой. Позже субмарина всплыла.

Сообщалось, что плавдок и подводную лодку собираются отбуксировать к месту утилизации.

Сергей Гурьянов