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Деловая газета "Взгляд"

Опубликовано фото затонувшего дока с подлодкой в Севастополе

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Источник изображения: vz.ru

В Сети появилось фото с места затопления плавучего дока со списанной подводной лодкой в Севастополе.

На фото видно, что док затонул не полностью – одна из его стенок выступает из воды. Также над поверхностью виднеется часть подлодки, которая всплыла уже после инцидента, пишет "Крыминформ".

К месту происшествия подошел буксир, он устанавливает вокруг затонувшего дока боновое заграждение. На поверхности воды не видно следов разлива нефтепродуктов.



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Публикация от Крыминформ (@crimeainfogram)



Напомним, в воскресенье стало известно, что в севастопольской бухте затонул плавучий док со списанной подлодкой. Позже субмарина всплыла.

Сообщалось, что плавдок и подводную лодку собираются отбуксировать к месту утилизации.


Сергей Гурьянов

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Польша
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