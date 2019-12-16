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Военно-промышленный курьер

Китай лидирует в области нелегального копирования росвооружений

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Источник изображения: vpk-news.ru

В течение последних 17 лет специалисты зафиксировали более 500 случаев несанкционированного копирования российского вооружения и военной техники.

Об этом руководитель проектов по интеллектуальной собственности госкорпорации Ростех Евгений Ливадный рассказал ТАСС. Сложившуюся ситуацию он назвал сложной. Эксперт, в частности, привел примеры нелегального копирования российского вооружения в Китае.

"Только по Китаю: авиационные двигатели, самолеты компании "Сухой", палубные истребители, ЗРК, ПЗРК, аналоги "Панциря" - все это копируется", - цитирует агентство своего собеседника.

По словам Евгения Ливадного, российские специалисты выявляют подобную деятельность, но при этом судебные разбирательства могут оказаться неперспективными из-за отсутствия соответствующих зарегистрированных за рубежом патентов. 

Между тем крупные иностранные корпорации имеют до 5 тыс патентов за границей.

Впрочем, не всегда иностранцам удается удачно скопировать российское вооружение. Например, европейские и азиатские оружейники так и не смогли создать и запустить в незаконное производство копию разработанной в России высокоточной винтовки ORSIS.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Промтехнологии ГК
Ростех
Сухой ПАО
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