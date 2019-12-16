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В жилах лунных наследников космического "Федора" может появиться и "японская" кровь

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Источник изображения: vpk-news.ru

НПО "Андроидная техника" (разработчик побывавшего в космосе "Федора") планирует совместно с японскими коллегами из компании GITAI (стартап GITAI) создать робота для выполнения задач на поверхности Луны.

Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор компании Евгений Дудоров.

"Коллеги из Японии думают примерно в том же направлении, что и мы: это планомерная разработка робототехнических комплексов для освоения ближнего и дальнего космоса. Как первоочередную цель и они, и мы ставим Луну, то есть те робототехнические комплексы, которые смогут функционировать и выполнять полезные функции на Луне", - сказал Дудоров.

Исполнительный директор уточнил, что компания GITAI специализируется на роботах антропоморфной структуры. Он добавил, что коллеги из Японии используют костюмы управления, похожие на разработанные "Андроидной техникой". Эти так называемые задающие устройства позволяют управлять роботом в копирующем режиме - машина повторяет движения человека-оператора.

Представители японской компании побывали в России, по итогам переговоров достигнута договоренность о сотрудничестве. 

После завершения разработки перспективного робототехнического комплекса, уточнил глава "Андроидной техники", стороны планируют обратиться в Роскосмос и JAXA (японское космическое агентство), чтобы обеспечить применение робота.

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