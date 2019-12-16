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Российская газета

Над США исполнили "танец Судного дня"

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На форумах наблюдения за воздушным движением обратили внимание на странную траекторию полета самолета-ретранслятора ВМС США E-6B Mercury во время недавних учений близ Нью-Йорка. В течение часа с лишним гигантский самолет вычерчивал на высоте шести километров длинную спираль.

Так работает система сверхизкочастотной связи VLF с подводными лодками, пояснил The Drive. E-6B - один из "самолетов Судного дня", его задача - передача команд на запуск ядерных ракет от верховного командования экипажам стартегических субмарин, затаившихся в морской толще. Обычные радиоволны в глубину не проникают, всплывать подлодке тоже нельзя. Даже выпущенный на поверхность радиобуй повышает заметность корабля до критического уровня. Поэтому была придумана громоздкая и ужасно медленная система связи, позволяющая передавать короткие сообщения на глубину до 20 метров.

При необходимости самолет выпускает из фюзеляжа восьмикилометровую VLF-антенну. На ее конце находится груз - для эффективной работы антенна должна находиться как можно ниже над поверхностью воды в положении, близком к вертикали. Его турбореактивный лайнер достигает, выписывая круги в небе на минимальной скорости - чуть больше скорости сваливания. Подлодки с баллистическими ракетами буксируют за собой такие же антенны - они снабжены буйками и могут находиться ближе к поверхности, чем сам корабль.

Скорость передачи данных у VLF черепашья, поэтому с ее помощью транслируют очень короткие кодовые команды. Впрочем, подводники знают их назубок. ВМС США располагают флотом из 16 ретрансляторов Mercury на базе пассажирского Boeing 707. В любой момент времени два самолета находятся в воздухе, еще несколько - в готовности к взлету на авиабазах в Калифорнии, Мэриденде и за пределами США.



Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
E-6 Mercury
Компании
Boeing
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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