Войти
Интерфакс-АВН

Затонувшую в Севастополе подлодку готовят к буксировке для утилизации

335
0
0

Севастополь. 15 декабря. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Плавучий док и подводная лодка, затонувшие в одной из бухт Севастополя, подлежат утилизации, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс-Юг" в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

"Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации. В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации", - говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что плавучий док ПД-16 со списанной подводной лодкой Б-380 затонул в Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье. По словам собеседника агентства, подлодка уже всплыла и находится на плаву. Возможной причиной затопления он назвал техническое состояния дока.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Юг" очевидцы, с берега видно, что плавдок затонул не полностью: его верхняя часть высотой 2-3 метра находится на поверхности. При этом всплывшая подлодка накренена - практически лежит на боку. К месту инцидента подошел буксир, который устанавливает боновое заграждение. Разлива нефтепродуктов не наблюдается.

Большой плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 году на Николаевском судостроительном заводе им. 61-го коммунара. Его назначение - доковый ремонт подводных лодок, эсминцев, тральщиков, судов обеспечения с водоизмещением до 5 тыс. тонн. Плавдок находится в Севастополе с 1945 года.

В доке долгие годы находилась большая дизель-электрическая подводная лодка Б-380 - ранее "Горьковский комсомолец" проекта 641Б "Сом", спущенный на воду в 1982 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧФ
Похожие новости
02.12.2019
Доля современных кораблей на Черноморском флоте РФ в 2020 году вырастет до 70% - командующий
16.05.2019
Более 50 самолетов и вертолетов отразили высадку условного десанта в Крыму в ходе учений
22.03.2018
Витко рассказал о поступлении новой техники на Черноморский флот
10.10.2016
Гидрографические суда ВМФ в течение лета совершили более 180 выходов в море
07.08.2013
В центре внимания
30.07.2013
Российские военные активизировались на суше, на море и в воздухе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.12 19:14
  • 3
Ми-38 – теперь и в армии
  • 16.12 19:06
  • 23
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 16.12 18:50
  • 8
США испытали аналог запрещенного "Искандера"
  • 16.12 18:46
  • 4
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 16.12 18:42
  • 9
Ливия может стать яблоком раздора между Россией и Турцией
  • 16.12 18:32
  • 1
В Ростехе рассказали, как российское оружие нелегально копируют за рубежом
  • 16.12 18:26
  • 1
Вертолеты Ка-31Р в Крыму на три аршина в землю видят
  • 16.12 18:22
  • 1
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 16.12 18:11
  • 1
В США прошли испытания беспилотника большой длительности полёта
  • 16.12 17:16
  • 2
Автомат Калашникова XXI века
  • 16.12 16:44
  • 101
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 16.12 16:23
  • 1
Зонд NASA "увидел" формирование нового урагана на южном полюсе Юпитера
  • 16.12 16:22
  • 12
Русский ракетный рекордсмен: на одной пусковой установке С-350 - 12 ракет
  • 16.12 16:20
  • 21
Горячие точки XXI века: какой будет война России и США
  • 16.12 16:17
  • 53
"Армате" добавили целей