Затонувшую в Севастополе подлодку готовят к буксировке для утилизации

Севастополь. 15 декабря. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Плавучий док и подводная лодка, затонувшие в одной из бухт Севастополя, подлежат утилизации, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс-Юг" в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

"Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации. В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации", - говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что плавучий док ПД-16 со списанной подводной лодкой Б-380 затонул в Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье. По словам собеседника агентства, подлодка уже всплыла и находится на плаву. Возможной причиной затопления он назвал техническое состояния дока.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Юг" очевидцы, с берега видно, что плавдок затонул не полностью: его верхняя часть высотой 2-3 метра находится на поверхности. При этом всплывшая подлодка накренена - практически лежит на боку. К месту инцидента подошел буксир, который устанавливает боновое заграждение. Разлива нефтепродуктов не наблюдается.

Большой плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 году на Николаевском судостроительном заводе им. 61-го коммунара. Его назначение - доковый ремонт подводных лодок, эсминцев, тральщиков, судов обеспечения с водоизмещением до 5 тыс. тонн. Плавдок находится в Севастополе с 1945 года.

В доке долгие годы находилась большая дизель-электрическая подводная лодка Б-380 - ранее "Горьковский комсомолец" проекта 641Б "Сом", спущенный на воду в 1982 году.