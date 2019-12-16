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Известия.ru

Глава МО Турции заявил о вынужденной покупке С-400 у РФ из-за отказа Запада продавать ПРО

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Турция была вынуждена купить ракетный комплекс С-400 у России, так как западные страны отказались продавать ей системы ПРО, заявил в воскресенье, 15 декабря, министр обороны страны Акар Хулуси в ходе 19-го Дохийского форума.

"С 1999 года мы обращались к США, Франции и в конце концов были вынуждены купить эту систему у России для защиты нашей страны, потому что для этого была необходимость", — приводит его слова "РИА Новости".

При этом Хулуси отметил, что Турция продолжает оставаться членом НАТО и не собирается покидать североатлантический союз.

"Мы выполняем все обязанности в зоне нашей ответственности в рамках НАТО, мы остаемся НАТО", — подчеркнул глава министерства.

Он также заявил, что в настоящий момент Анкара обсуждает с Вашингтоном покупку Турцией американских истребителей F-35.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 "Триумф" в 2017 году. США сразу выступили против соглашения. Вашингтон пригрозил Турции санкциями и исключил ее из программы по истребителям пятого поколения F-35. Американский президент Дональд Трамп в последствии неоднократно грозил турецким властям "огромными проблемами" после покупки С-400.

В декабре турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о нежелании отказываться от С-400. Вопрос о покупке комплексов он назвал закрытым, но при этом добавил, что Анкара может купить американские системы ПРО Patriot в случае появления выгодного предложения.

11 декабря комитет по международным дела сената США принял законопроект о введении санкций в отношении Турции из-за закупки С-400. По словам сенатора Боба Менендеса, "действия Турции вышли за рамки". Приобретение страной российских ЗРК, отметили в комитете, является поводом для санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

В тот же день министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал о том, что в случае если США не поставит стране истребители F-35, Анкара сможет найти им альтернативу, в том числе и на российском рынке. Дипломат отметил, что в выборе между поставками F-35 и С-400 нет никакой политической составляющей, а США отклоняет все предложения Турции по этому вопросу.

С-400 "Триумф" — российский зенитно-ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Франция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
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