Автомат Калашникова XXI века

Новые российские автоматы АК-12 и АК-15 нередко называют оружием Калашникова пятого поколения. Создавая эти модели, ижевские конструкторы сделали решительную попытку перейти от классической системы автоматики к сбалансированной.

Сбалансированная автоматика

Автоматы Калашникова калибра 5,45 мм в Ижевске неоднократно пытались конструировать с использованием сбалансированной автоматики. Первыми среди них были опытные образцы Ю.К. Александрова АЛ-4, АЛ-6 и АЛ-7, созданные в конце 60-х и начале 70-х годов. Автоматы Александрова добрались до финальной стадии конкурса на новый автомат Советской армии под малоимпульсный патрон, где уступили другому конкуренту из Ижевска — автомату А-3 (будущему АК74), который вместе с ковровским СА-006 пошёл далее на этап войсковых испытаний.

Автомат АЛ-7 со снятой крышкой ствольной коробки Источник изображения: kalashnikov.media

В 80-е годы начались опытно-конструкторские работы (ОКР) "Абакан", в которых сбалансированная автоматика вновь участвовала как средство достижения цели повышения эффективности автомата АК74 в 1,5 раза. Работу в этом направлении в Ижевске на этот раз возглавил В.М. Калашников, сын Михаила Тимофеевича. Сначала увидел свет автомат АЛ-9 как логичное продолжение работ Александрова. Затем на конкурс были представлены две другие модели Калашникова — АКБ и АКБ-1, максимально унифицированные с уже принятым на вооружение АК74.

Все образцы со сбалансированной автоматикой показали незначительное улучшение характеристик стрельбы при значительном усложнении конструкции. Тем не менее, они всё ещё имели большой потенциал в повышении кучности стрельбы. Гораздо удачнее проявила себя схема со смещением импульса отдачи, которую применил Г.А. Никонов — коллега Калашникова по ижевскому конструкторскому цеху. Его "Абакан" прошёл весь сложный путь государственных испытаний и под наименованием АН-94 был принят на вооружение российской армии.

История "сбалансированных" АК на этом не закончилась. Такое оружие давало преимущество по эффективности стрельбы в 2-3 раза в сравнении с АК74, что, в свою очередь, превышало такой же условный параметр для АН-94. После успешного запуска в производство "сотой" серии АК было принято решение расширить линейку автоматов "высокоточными" моделями. Так в конце 90-х годов появились 5,45-мм АК107, 5,56-мм АК108 и 7,62-мм АК109. В калибре 7,62×39 мм улучшения результатов стрельбы достичь не удалось, и от дальнейшей разработки АК109 решили отказаться. История же малоимпульсных вариантов продлилась гораздо дольше. Автомат АК107 и вовсе добрался до испытаний в 2012 году в рамках ОКР "Ратник". Армейская история у АК107 не сложилась, а вот "на гражданке" карабин в калибре .223Rem был запущен в серийное производство под наименованием сначала "Сайга-МК-107", а затем и SR1.

Автомат АК107 на испытаниях ОКР "Ратник" Источник изображения: tass.ru

Ижевский автомат с тульской начинкой

В 2011 году, в преддверии участия "Ижмаша" в конкурсе на новые армейские автоматы, в Ижевске произошла смена главного конструктора. Им стал ведущий конструктор тульского Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) В.В. Злобин. Именно он возглавил работы над первым автоматом Калашникова образца 2012 года. Так появился первый АК-12, имеющий сбалансированную автоматику. Впрочем, ижевские разработки постоянно были на шаг позади ковровских конкурентов.

ОКР "Ратник" предполагали разработку оружия в двух калибрах (5,45×39 мм и 7,62×39 мм) и требовали обеспечить вариант автоматического огня с отсечкой двух выстрелов (аналогичное требование существовало в рамках ОКР "Абакан"). К первому этапу предварительных испытаний в 2012 году "Ижмаш" представил 5,45-мм АК107 и 7,62-мм АК103-3, последний из которых, по сути, являлся всего лишь прототипом современного АК203 и вынужденно заменил АК109. Ко второму этапу испытаний в 2013 году уже был готов оригинальный 5,45-мм АК-12, который, несмотря на вышеупомянутые требования к автоматическому огню, имел фирменную для "сотой" серии опцию отсечки в три выстрела. Неудивительно, что ижевские варианты "Ратника" в итоге не удовлетворили требованиям технического задания (ТТЗ), как, впрочем, и тульские 5,45А-91 и 7,62А-91.

Точные ТТЗ автомата ОКР "Ратник" в средствах массовой информации не озвучивались. В то же время в общих требованиях к индивидуальному штурмовому оружию второго поколения боевой экипировки российского военнослужащего в конце 2000-х годов в рамках ОКР "Бармица-Н2" (в дальнейшем ставших "Ратником") одним из основных пунктов было обеспечение надёжного поражения живой силы в средствах бронезащиты 5-го класса с вероятностью не менее 50% на расстояниях до 600 м. Помимо этого, предполагались надёжность конструкции и простота использования, отсутствие увеличения массы оружия в сравнении со штатными образцами, а также комплектация коллиматорными прицелами и приборами бесшумной стрельбы (для подразделений спецназа).

Стоит отметить, что разработка АК-12 сопровождалась шумной пиар-компанией и массой многообещающих заявлений. Так, была заявлена модульная конструкция автомата, на базе которой предполагалась разработка оружия разных калибров специального и гражданского назначения, таких как автоматический карабин, штурмовая винтовка, ручной пулемёт и даже ружьё и пистолет-пулемет. Помимо штатного магазина, АК-12 мог использовать коробчатые магазины на 60 патронов и дисковые на 95. Вся эта шумиха была следствием катастрофического отставания от конкурента и попыткой привлечь внимание к своему изделию.

Автомат АК-12, 2015 год. Фото Константина Лазарева Источник изображения: warspot.ru

До начала 2015 года предпринимались последние попытки спасти терпящий бедствие ижевский проект с тульскими корнями. Не помогло и запоздалое появление автомата АК-12 в калибре 7,62×39 мм. Неудивительно, что ижевские варианты "Ратника" государственных испытаний не выдержали, а дальнейшая разработка была возможна лишь за счёт средств разработчика.

Возвращение к классике

В итоге злобинскому АК-12 так и не суждено было стать новым автоматом Калашникова пятого поколения. В Ижевске решили забыть о неудачных попытках АК74М3 и АК103-3 стать новыми оружейными флагманами. Именно на их основе появился новый проект под рабочим названием АК400. Для его успешной реализации поменяли и главного "рулевого", которым стал С.В. Уржумцев, ранее работавший на вятско-полянском заводе "Молот".

Новая команда перестала изобретать "автомат XXI века" и сосредоточилась на том, что у "Ижмаша" хорошо получается вот уже более 70 лет — делать простое и надёжное автоматическое оружие. В итоге к началу 2015 года без лишней помпы появились два новых образца — АК-12 и АК-15. От старого названия автомата в калибре 5,45 мм по каким-то соображениям решили не отказываться — возможно, это было продиктовано желанием подчеркнуть, что все ранее затраченные силы и средства всё же не пропали даром. Автомат калибра 7,62 мм получил новое вполне логичное обозначение как автомат образца 2015 года.

Полная комплектация АК-15 Источник изображения: kalashnikov.media

В итоге новые автоматы действительно существенно отличались от АК-12 образца 2012-2014 годов, но практически не отличались от АК103-3 и более поздних АК203. Несмотря на отсутствие сбалансированной автоматики, согласно условиям конкурса, у нового поколения АК всё-таки появилась нелюбимая ижевчанами отсечка стрельбы "двойками". Скорее, как и в случае с АК103-2, это позволит сэкономить боеприпасы при обучении стрельбе неопытных солдат, чем приведёт к повышению эффективности стрельбы. Тем не менее, по заверению разработчика, газоотводный узел и ствольная коробка АК-12/АК-15 были доработаны, что позволило повысить кучность стрельбы во всех режимах.

Сравнение АК200 (вверху) и АК-12 (внизу) Источник изображения: ak.kalashnikovgroup.ru

Таким образом, благодаря упорству и настойчивости концерн "Калашников" смог вклиниться в серьёзную и равную борьбу с ковровскими автоматами в рамках ОКР "Ратник". Если ковровские изделия при стрельбе на дальности до 300 м имели преимущество в эффективности огня в 1,1 раза, то стрельба свыше 300 м давала такое же преимущество уже ижевским автоматам. При этом такой же показатель был вдвое выше у 6П70 и в 2,3 раза выше у 6П68, чем у АК74М. Главному ракетно-артиллерийскому управлению (ГРАУ) уже не в первый раз пришлось идти на компромисс, чтобы удовлетворить все заинтересованные стороны. Было принято соломоново решение — разделить конкурс на перспективные автоматы общевойскового и специального назначения аналогично недавнему выбору армейского пистолета в рамках ОКР "Удав". Очевидно, что роль "солдатского" оружия досталась именно ижевским автоматам.

В итоге в 2016 и 2017 годах АК-12 и АК-15 успешно прошли государственные и войсковые испытания. В 2018 году автоматы были рекомендованы к принятию на вооружение и получили соответствующие индексы ГРАУ 6П70 и 6П71. Первые 8000 автоматов заказчик получил уже в середине 2019 года, а всю партию в 150 000 АК-12 и АК-15 Минобороны России примет в 2020 году (на год раньше заявленного срока). Опять же в инициативном порядке были разработаны укороченные варианты АК-12К и АК-15К с длиной ствола, аналогичной компактным версиям "сотой" и "двухсотой" серий АК.

Автоматы АК-15, АК-12 и АК-15К Источник изображения: kalashnikov.media

Итоги конкурса "Ратник" подведены, победители определены, но подробности ещё не опубликованы, а, значит, "разбор полётов" специалистами, любителями оружия и журналистами ещё впереди. Как бы то ни было, "автоматом Калашникова ХХI века" стал старый добрый АК74, получивший новую модную "одёжку".

Характеристики автоматов Наименование АК107 АК-12* АК-12 АК-15 Индекс – – 6П70 6П71 Калибр 5,45×39 5,45×39 5,45×39 7,62×39 Прицельная дальность, м 800 800 800 800 Дальность прямого выстрела, м 440 440 440 350 Темп стрельбы, выстр./мин 850-900 600 / 1000 700 700 Начальная скорость, м/с 900 900 900 715 Масса с неснаряжённым магазином, кг 3,8 3,5 3,7 3,8 Масса со снаряжённым магазином, кг 4,2 3,9 4,1 4,3 Вместимость магазина, патронов 30 / 60 30 / 60 / 95 30 30 Длина с разложенным прикладом, мм 943 940-1010 880-940 880-940 Длина со сложенным прикладом, мм 695 725 690 690 Длина ствола, мм 415 415 415 415 Длина нарезной части ствола, мм 369 369 369 369

* — опытный автомат образца 2014 года конструкции В.В. Злобина

Источники:

5,45 мм автомат Калашникова АК-12. Руководство по эксплуатации 6П70 РЭ 7,62 мм автомат Калашникова АК-15. Руководство по эксплуатации 6П71 РЭ

Руслан Гук