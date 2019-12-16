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Газета.ru

Ремонт невозможен: в Севастополе затонул док с подлодкой

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Источник изображения: gazeta.ru

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

В Севастополе затонул большой плавучий док ПД-16, в котором находилась списанная подводная лодка Б-380. Затопление могло произойти по причине технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого невозможны. Плавдок был построен на Николаевском судостроительном заводе и спущен на воду в 1939 году. Во Второй мировой войне доком был проведен ремонт на 189 боевых судах. 42 члена экипажа ПД-16 были награждены орденами и медалями СССР.

В Южной бухте Севастополя в ночь на 15 декабря затонул большой плавучий док ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава Черноморского флота дизель-электрическая подводная лодка Б-380 проекта 641Б "Сом".

Лодка при затоплении потеряла устойчивость и легла на левый борт, упершись своей рубкой в одну из стенок плавдока, сообщает информационный ресурс Черноморского флота KCHF.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города передает, что подлодка после затопления поднялась на поверхность и сейчас находится на плаву.

Затопление могло произойти по причине технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого невозможны. Плавдок был построен на Николаевском судостроительном заводе им. 61-го коммунара и спущен на воду в 1939 году.

В годы Второй мировой войны доком был проведен ремонт на 189 боевых кораблях, подводных лодках и вспомогательных судах. За обеспечение боеготовности Черноморского флота 42 человека экипажа ПД-16 были награждены орденами и медалями СССР.

Три дня назад произошел еще один инцидент на флоте:

на тяжелом авианесущем крейсере Северного флота "Адмирал Кузнецов" вспыхнул пожар. Возгорание началось во время сварочных работ в первом энергоотсеке на второй палубе.

Судно сейчас стоит на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске, куда в апреле прошлого года было передано Объединенной судостроительной корпорации для планового ремонта.

"Офицер службы живучести крейсера "Адмирал Советского Союза Кузнецов", поиск которого не прекращался с начала возникновения аварийной ситуации, погиб. Военнослужащий был обнаружен поисковой группой в аварийном отсеке корабля", - говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

Вскоре в аварийном отсеке был найден второй погибший военный. Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Число пострадавших составило 14 человек - это мужчины возрастом от 20 до 35 лет. Все они были доставлены в больницы.

В тот же день в Находке списанная атомная подлодка "Казань" Тихоокеанского флота частично затонула при ее буксировке на утилизацию, сообщали в Росморречфлоте.

Инцидент произошел в 11 км (6 миль) от залива Восток. Кормовая часть подлодки коснулась грунта. В "Казани" не оказалось топлива, загрязнения не произошло. В результате инцидента никто не пострадал. Подлодку должны были переправить на металлоперерабатывающий завод "Аскона".

В мае нынешнего года российские поисковики обнаружили одну из двух последних советских подводных лодок, затонувших в годы Великой Отечественной войны и не найденных до сих пор. Речь идет о подлодке Щ-302 "Окунь", погибшей в 1942 году.

"Сегодня носовая часть почти по палубу зарыта в ил, а корма висит в 4-5 м над грунтом", - заявил начальник экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" Константин Богданов.

Он добавил, что подлодка покоится на глубине 67 метров. Первичный осмотр подводного корабля показал, что

"Окунь" налетел на противолодочную мину, из-за взрыва в правом борту образовалась пробоина, и Щ-302 затонула. Кроме того, были повреждены топливные цистерны.

С подлодкой погибли все 37 членов экипажа. Затопление "Окуня" произошло между 11 и 13 октября 1942 года.

Щ-302 отправилась в последний боевой поход 10 октября 1942 года, до острова Лавенсаари (Мощный) субмарина шла в сопровождении другой подлодки - Щ-311, а также канонерки "Москва" и тральщиков. Из-за шторма корабли укрылись в бухте, а Щ-302, не обратив внимание на предупреждающие сигналы, продолжила морской поход.

"Оказалось, что лодка была обнаружена в ходе гидролокации в предыдущие поисковые выходы. Она видна на сонограммах района минного заграждения Зееигель 2014 и 2017 года. Однако мы проходили мимо нее под не очень удачным углом, изображение было не столь четким, и внимание обратили на него только сейчас", - отметил Богданов.

После обнаружения "Окуня" в территориальных водах Российской Федерации остается ненайденной лишь одна советская подлодка времен ВОВ - "Малютка" М-96. В 1944 году она подорвалась на мине и затонула в районе Нарвского залива.


Рафаэль Фахрутдинов

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