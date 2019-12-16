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Военное обозрение

Конвертоплан V-280 Valor получит беспилотную версию

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Источник изображения: topwar.ru

Перспективный конвертоплан V-280 Valor, разрабатываемый на замену V-22 Osprey, может получить беспилотный вариант. Как передает "NPlus1" со ссылкой на Flightglobal, американская компания Bell начала испытания V-280 в беспилотном режиме.

Компания Bell начала испытания нового конвертоплана в беспилотном режиме на аэродроме компании в Арлингтоне в Техасе. Полеты пока проходят с пилотом в кабине, который в случае необходимости должен перехватить управление летательным аппаратом для избежания аварии. В полностью автономном режиме V-280 планируют начать испытывать в течение ближайших двух месяцев.

В рамках создания беспилотной версии конвертоплана, специалисты компании установили на конвертоплан программное обеспечение, позволяющее аппарату совершать беспилотные полеты. В рамках испытаний аппарат должен в полностью автономном режиме выполнять взлет в вертолетном режиме, переходить в полет по-самолетному, пролететь по маршруту и совершить посадку как вертолет.

В компании подчеркивают, что благодаря установке нового программного обеспечения новейший конвертоплан V-280 стал опционально пилотируемым, т.е. с возможностью выбора полета с пилотом или автономно. Данное требование к конвертоплану высказали в Корпусе морской пехоты США и Сил специальных операций.

Конвертоплан Bell V-280 Valor разрабатывается компанией Bell Helicopter. Он был впервые официально представлен публике в 2013 году во время выставки в Форт-Уэрт в Техасе

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MV-22 Osprey
V-280
Компании
Bell Helicopter
Textron
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