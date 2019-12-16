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Российские подводные лодки не тонут

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Источник изображения: vpk-news.ru

Списанная российская подлодка, которая ранее затонула вместе с плавучим доком в Севастополе, всплыла.

Об этом в сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, док ПД-16 вместе с подлодкой мог затонуть из-за его технического состояния. При этом отремонтировать его уже было невозможно. Источник также пояснил, что всплывшая подлодка - это Б-380, ранее носившая название "Горьковский комсомолец" - большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 641Б "Сом".

В начале 2000-х годов подлодку захотели отремонтировать, однако затем работы свернули, а лодку списали. В 2016 году ее включили в тендер Минбороны на утилизацию нескольких надводных кораблей и неатомных подводных лодок.

Плавучий док ПД-16 был заложен еще в 1938 году. В годы Великой Отечественной войны в нем проводился ремонт боевых кораблей и подлодок.

Списанный плавучий док, в котором находилась списанная российская подлодка, накануне затонул в Севастополе. Инцидент произошел в Южной бухте города. Отмечалось, что затонувшие объекты структурам Черноморского флота уже не принадлежали.

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Страны
Россия
Проекты
ЧФ
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