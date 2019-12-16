БДК "Петр Моргунов" должен показать себя в море

Большой десантный корабль, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", начал заводские ходовые испытания. По согласованию с Министерством обороны заводские ходовые будут совмещены с государственными испытаниями.

Испытания пройдут на полигонах Балтийского флота. Проверку работы всех систем и механизмов корабля проведут экипаж и сдаточная команда ПСЗ "Янтарь". По завершении испытаний и после проведения ревизии "Петр Моргунов" будет передан заказчику. Планируется, что это произойдет в первом квартале 2020 года, сообщили "Военно-промышленному курьеру" в пресс-службе завода.

БДК "Петр Моргунов" – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Контракт на его строительство был подписан с Минобороны в сентябре 2014 года, закладка состоялась в июне 2015-го, спуск на воду – в мае 2018-го. Головной БДК проекта 11711 "Иван Грен" передан в состав ВМФ в июне 2018-го.

Также с апреля 2019-го ПСЗ "Янтарь" ведет строительство двух БДК модернизированного проекта 11711 – "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)