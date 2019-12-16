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Названо часто копируемое за рубежом российское оружие

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Источник изображения: Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Руководитель проектов по интеллектуальной собственности госкорпорации "Ростех" Евгений Ливадный назвал российское оружие, которое часто нелегально копируют за рубежом. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил Ливадный, подобной деятельностью занимаются, в частности, специалисты из Китая. "Авиационные двигатели, самолеты компании "Сухой", палубные истребители, ЗРК, ПЗРК, аналоги "Панциря" — все это копируется", — пояснил он.

В общей сложности за последние 17 лет было зафиксировано более 500 случаев незаконного копирования российской военной техники и вооружения, добавил собеседник агентства. По его словам, российские специалисты постоянно работают над выявлением таких эпизодов, однако судебные разбирательства в подобных случаях часто оказываются неэффективными из-за отсутствия зарегистрированных за рубежом патентов на российское оружие.

В 2017 году Иран продемонстрировал видео испытаний и производства нового основного боевого танка "Каррар", который многие специалисты считают копией российского Т-90СМ.

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Страны
Иран
Китай
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Karrar
Т-90 "Владимир"
Т-90СМ Прорыв
Компании
Ростех
Сухой ПАО
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