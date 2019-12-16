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Военное обозрение

В США заявили о создании ракеты, способной преодолеть систему ПВО России

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Визуализация перспективной оперативно-тактической ракеты от Lockheed Martin

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты разработали ракету класса "земля-земля", которая с легкостью сможет преодолеть систему ПВО России. С таким утверждением выступил американский генерал Джон Рафферти, комментируя первые испытания оперативно-тактической ракеты Precision Strike Missile (PrSM). Об этом сообщает издание Breaking Defense.

Генерал заявил, что разработанная корпорацией Lockheed Martin ракета, в первую очередь, создана для преодоления российской ПВО на европейском театре боевых действий. В Азиатско-Тихоокеанском регионе данная ракета будет применяться для поражения китайских военных кораблей.

10 декабря корпорация Lockheed Martin провела первое испытание на американском ракетном полигоне Уайт Сандс в штате Нью-Мексико перспективной оперативно-тактической ракеты Precision Strike Missile (PrSM). Опытный образец был запущен из пусковой установки М142 ракетной системы HIMARS и пролетел около 240 км до района цели. В корпорации заявили, что "испытание прошло успешно с достижением всех заданных целей".

Стартовавшая в 2017 году программа Precision Strike Missile (PrSM) предполагает создание высокоточной оперативно-тактической ракеты нового поколения с официальной изначально заявленной дальностью от 60 до 499 км, однако разработка велась с учетом выхода США из ДРСМД. По имеющимся сведениям, уже сейчас ракета способна лететь на 550 км, а по другим источникам - до 700-750 км.

В перспективе новая ракета должна заменить оперативно-тактические ракеты Lockheed Martin MGM-140 ATACMS. Серийное производство запланировано на 2023 год.

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