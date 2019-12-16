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Военное обозрение

США намерены вывести из Афганистана до трети военного контингента

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты намерены вывести из Афганистана до трети от общего числа находящихся там военнослужащих, объявлено об этом будет на следующей неделе, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Вашингтон намерен объявить о выводе из Афганистана до 4-х тысяч военнослужащих. Точная дата начала вывода пока неизвестна, однако заявляется, что сам процесс будет постепенным и растянется на несколько месяцев. После завершения вывода в Афганистане должно остаться от 8 до 9 тысяч американских военнослужащих.

Решение о выводе части американского военного контингента принято после незапланированного визита в Афганистан президента США Дональда Трампа перед Днем Благодарения. В ходе поездки он пообщался в американскими военными, пообещав начать вывод войск.

Информация о возможном выводе части американских военных из Афганистана появилась на фоне новости о возобновлении переговоров США и талибов. Стороны близки к подписанию мирного договора и объявлению первого 48-часового режима прекращения огня по всему Афганистану.

Ранее американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании вывести американский военный контингент из Афганистана. При этом в Пентагоне ранее заявили, что уже разработали план поэтапного вывода военных "на случай, если такое решение будет принято". В американском военном ведомстве выразили надежду, что выведенных из Афганистана американских военных заменят военнослужащие из стран коалиции, но в Европе заявили, что вслед за США также покинут территорию страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Персоны
Трамп Дональд
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