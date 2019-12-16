Войти
ТАСС

Первое из семи общежитий для строителей космодрома Восточный заселят в конце года

639
0
0
Технический комплекс космодрома "Восточный"
Технический комплекс космодрома "Восточный".
Источник изображения: Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Каждое из общежитий сможет вместить 300 человек

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 15 декабря. / ТАСС/. Одно из семи общежитий для строителей стартового комплекса космодрома Восточный для ракеты-носителя "Ангара" планируют заселить в конце года. Об этом сообщил журналистам в воскресенье заместитель главного инженера ПСО "Казань" Виталий Кокшаров.

"В этом году мы запускаем столовую, общежитие и штаб", - сказал Кокшаров.

В общежитии проводится проверка систем отопления и водоснабжения. После этого будет проводиться заселение, добавил заместитель главного инженера. Всего будет построено семь общежитий, каждое из них может вместить 300 человек. "Остальные планируется поэтапно сдавать. Два будут в начале следующего года", - пояснил Кокшаров. Сейчас строители живут в вахтовых городках, которые остались от строительства первого стартового стола под "Союз-2".

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующую инфраструктуру. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года.

Как сообщалось ранее, первый запуск "Ангары-А5" с космодрома Восточный запланирован на август 2023 года. Треть всего наземного оборудования для обеспечения запуска этой ракеты доставят на Восточный до конца года. Первый старт на космодроме был возведен под ракеты серии "Союз", с него проводятся запуски.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
Похожие новости
23.03.2016
Восточный готовит обратный отсчет
16.12.2015
Леонид Шалимов: причина неудач в космосе - в дураках
30.07.2014
Уралвагонзавод: 60 лет в космосе
18.12.2013
Дмитрий Рогозин ответил на вопросы "Эхо Москвы" в программе "Арсенал"
15.04.2013
На амурских широтах
28.05.2012
Эксперт раскритиковал ракету "Ангара" и космодром Плесецк: на 1 кг груза нужно 700 кг топлива и окислителя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.12 19:06
  • 23
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 16.12 18:50
  • 8
США испытали аналог запрещенного "Искандера"
  • 16.12 18:46
  • 4
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 16.12 18:42
  • 9
Ливия может стать яблоком раздора между Россией и Турцией
  • 16.12 18:32
  • 1
В Ростехе рассказали, как российское оружие нелегально копируют за рубежом
  • 16.12 18:26
  • 1
Вертолеты Ка-31Р в Крыму на три аршина в землю видят
  • 16.12 18:22
  • 1
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 16.12 18:11
  • 1
В США прошли испытания беспилотника большой длительности полёта
  • 16.12 17:16
  • 2
Автомат Калашникова XXI века
  • 16.12 16:44
  • 101
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 16.12 16:23
  • 1
Зонд NASA "увидел" формирование нового урагана на южном полюсе Юпитера
  • 16.12 16:22
  • 12
Русский ракетный рекордсмен: на одной пусковой установке С-350 - 12 ракет
  • 16.12 16:20
  • 21
Горячие точки XXI века: какой будет война России и США
  • 16.12 16:17
  • 53
"Армате" добавили целей
  • 16.12 16:07
  • 1
"Техмаш" сообщил о готовности к госиспытаниям управляемой авиационной ракеты "Монолит"