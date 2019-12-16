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Известия.ru

В "Роскосмосе" отложили испытания водородного двигателя для "Ангары"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Отложены испытания создающегося 11 лет кислородно-водородного двигателя для "Ангары". Об этом в воскресенье, 15 декабря, пишет "РИА Новости" со ссылкой на материалы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, предприятие "Роскосмоса").

"Продолжаются работы по подготовке стенда к испытаниям двигателя РД-0146Д, которые перенесены на 2020–2021 годы", — сообщает НИЦ РКП.

Двигатель РД-0146Д должен будет применяться на разгонном блоке КВТК, который планируется использовать на ракетах-носителях "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В".

Отмечается, что кислородно-водородный двигатель обладает возможностью многократного включения в ходе полета.

Генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Сергей Кузнецов рассказал, что летные испытания КВТК на ракете "Ангара" планируется начать в 2027 году при выделении необходимого финансирования.

"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" и повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".

4 марта стало известно, что Министерство обороны РФ планирует использовать ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" для выведения своих спутников с космодрома Восточный до 2025 года.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
КВТК
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
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1 комментарий
№1
16.12.2019 16:07
Треш  какой-то. Через восемь лет, и то если будет финансирование.
+3
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