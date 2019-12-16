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Интерфакс-АВН

На "Восточном" начинается монтаж оборудования для нового стартового комплекса

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Стартовый комплекс космодрома Восточный
Стартовый комплекс космодрома Восточный.
Источник изображения: © Игорь Агеенко/ТАСС

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Монтаж оборудования нового стартового комплекса начнётся в воскресенье на космодроме "Восточный", сообщил журналистам замгендиректора ЦЭНКИ по созданию космодрома Сергей Костарев.

"Сегодня знаковое событие на космодроме - начало монтажа технологического оборудования стартового комплекса", - сказал Костарев.

По его словам, в изготовлении оборудования задействовано 14 предприятий, ранее участвовавших в строительстве Байконура и Плесецка.

В ноябре гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что график строительства второй очереди космодрома выдерживается.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
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