На "Восточном" начинается монтаж оборудования для нового стартового комплекса

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Монтаж оборудования нового стартового комплекса начнётся в воскресенье на космодроме "Восточный", сообщил журналистам замгендиректора ЦЭНКИ по созданию космодрома Сергей Костарев.

"Сегодня знаковое событие на космодроме - начало монтажа технологического оборудования стартового комплекса", - сказал Костарев.

По его словам, в изготовлении оборудования задействовано 14 предприятий, ранее участвовавших в строительстве Байконура и Плесецка.

В ноябре гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что график строительства второй очереди космодрома выдерживается.