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ТАСС

На Восточном стартует монтаж технологического оборудования под новый стартовый комплекс

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Стартовый комплекс космодрома Восточный
Стартовый комплекс космодрома Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Замгендиректора ЦЭНКИ Сергей Костарев рассказал, что "все оборудование является уникальным", при его изготовлении задействовали 14 предприятий

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 15 декабря. / ТАСС/. Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету "Ангара" стартует в воскресенье на космодроме Восточный. Об этом сообщил журналистам замгендиректора ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Восточный Сергей Костарев.

"Сегодня начало монтажа технологического оборудования стартового комплекса: транспортировка и монтаж емкостей. Все оборудование, которое изготовляется и поставляется, является уникальным", - сказал Костарев.

По словам замгендиректора ЦЭНКИ, при изготовлении оборудования задействовано 14 предприятий, которые ранее участвовали в том числе в строительстве космодромов Плесецк, Байконур и стартового стола под ракету-носитель "Союз-2" на Восточном.

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующую инфраструктуру. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года.

Как сообщалось ранее, первый запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован на август 2023 года. Треть всего наземного оборудования для обеспечения запуска этой ракеты доставят на Восточный до конца года.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Плесецк
Союз-2 РН
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