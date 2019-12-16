В США рассказали об испытаниях способной преодолеть ПВО России ракеты

Разрабатываемая компанией Lockheed Martin для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса "земля-земля", вероятно, сможет преодолеть российскую систему противовоздушной обороны, пишет Breaking Defense со ссылкой на генерала Джона Рафферти.

По словам военного, ракета на европейском театре военных действий будет нацелена на преодоление российской ПВО (на вооружении РФ стоят зенитные ракетные системы С-400), а в Тихом океане целью станут китайские боевые корабли.

Испытания прототипа PrSM прошли 10 декабря. Примечательно, что дальность ракеты должна составить более 500 км, что ранее запрещалось Договором о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД). Однако в августе соглашение утратило силу в связи с выходом из него США.

Рафферти отметил, что в будущем ракета должна будет усилить ВВС и ВМС США.

PrSM разрабатывается на замену тактической ракетной системы ATACMS. Она станет меньше предшественницы, что позволит разместить в пусковых установках большее количество зарядов.

На вооружение ракета должна поступить в 2023 году, а первое обновление (способность отслеживать и уничтожать движущиеся цели в зависимости от их радиоизлучения) получит через два года.

12 декабря США провели первые испытания запрещенной ДРСМД баллистической ракеты.

В ноябре американские военные раскрыли план атаки на системы ПВО России, представив поэтапный план прорыва российской обороны.