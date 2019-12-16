Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Поставки и потери турецких БЛА Bayraktar TB2 Правительства национального единства Ливии

Поначалу ББЛА "Байрактар TB2", имеющиеся у СП-ПНС, могли применяться только для оборонительных ударов по целям в зоне, показанной на карте. В конце третьего квартала 2019 года благодаря развертыванию наземных ретрансляционных станций дальность их действия увеличилась примерно на 150 км, что позволило выйти за пределы территории, контролируемой СП-ПНС. При этом в поле их досягаемости оказалась авиабаза ВСХ в Эль-Джуфре. СП-ПНС также пытаются снизить высокий процент выбытия ББЛА "Байрактар TB2", запуская их с дорог, а не со стационарных авиабаз, которые оказались уязвимыми для упреждающих ударов со стороны ВСХ.

Боевой беспилотный летательный аппарат "Байрактар TB2"

14 мая 2019 года бойцами ВСХ был сбит БЛА в районе Эль-Джуфры, однако по обломкам идентифицировать его тип не удалось. 29 мая 2019 года СП-ПНС обнародовали видеозапись высокоточного авиаудара ББЛА по ВСХ в Бин-Гашире. Позднее в открытых источниках появилась информация о том, что к СП-ПНС поступила первая партия из четырех ББЛА "Байрактар TB2", доставленная, возможно, судном "Амазон".

Bayraktar TB2 UCAV over Tripoli (4 June 2019)

4 июня 2019 года конфиденциальные источники впервые сообщили о происходящей в Мисрате сборке ББЛА. 9 июня 2019 года благодаря видеозаписи, появившейся в социальных сетях, удалось установить, что речь идет о "Байрактаре TB2" производства турецкой компании "Baykar Makina".

С тех пор в социальных сетях в регулярном, обыденном порядке появлялись сообщения о "Байрактарах TB2", действующих из Митиги и Мисраты. Известно, что 6-7 июня 2019 года в результате авиаударов ВСХ по Мисратскому авиационному училищу было уничтожено два ББЛА "Байрактар TB2", а 30 июня 2019 года ВСХ сбили еще один, однако имеющиеся сообщения указывают на то, что боевые потери были гораздо выше:

В конце мая - начале июня 2019 года для возмещения боевых потерь и повышения оперативных возможностей поступила вторая партия, насчитывавшая, вероятно, восемь ББЛА "Байрактар TB2". В ответ на это ВСХ спланировали, а 15 августа 2019 года произвели высокоточный удар по ангарам Мисратского авиационного училища, которые были недавно сооружены для размещения "Байрактаров TB2". 18 августа 2019 года ВСХ произвели дополнительные удары по территории аэродрома, расширив их радиус, чтобы уничтожить больше новых объектов инфраструктуры и средств поддержки ББЛА.

Высокий процент потерь ББЛА "Байрактар TB2" в результате ударов, наносимых ВСХ с применением авиации и ББЛА "Вин лун II", привел к тому, что в конце августа 2019 года в Мисрате появилась третья партия "Байрактаров TB2", доставка которых выполнены украинскими авиакомпаниями на самолетах Ан-12 и Ил-76ТД. Всего было поставлено не менее 16 БЛА.

Эксплуатация и обслуживание ББЛА - дело непростое, требующее нескольких месяцев технического обучения и тренажерной практики. Связанным с СП-ПНС или ВСХ воинским подразделениям (учитывая, что́ известно сейчас об их возможностях) оно не по силам. Представляется вероятным, что параллельно с операциями ведется обучение местного личного состава "в рабочем порядке", однако в ближайшем будущем его выучка вряд ли достигнет полноценного уровня.