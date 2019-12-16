В любую точку за час: генерал США о новых технологиях

В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст заявил, что у США есть технология, способная доставить человека в любую точку мира всего за час. Российские эксперты считают подобные утверждения фантастикой, так как в настоящее время устройств с необходимыми для этого характеристиками не существует.

Американский военный рассказал, что у США есть технологии, способные доставить человека в любую точку планеты менее чем за час.

Как передает издание The Drive, такую информацию сообщил генерал-лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Стивен Кваст, выступая с лекцией в колледже Хиллсдейл (округ Колумбия).

Он отметил, что революционная американская разработка потенциально может сделать существующие аэрокосмические возможности устаревшими.

"Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не связана с развитием [уже существующих технологий], чтобы доставить любого человека из любого места на Земле в любое другое место менее чем за час", - сказал он.

Вместе с тем СМИ подчеркнуло, что генерала, который выступал перед студентами колледжа, рекомендовали на должность главы космического командования военно-воздушных сил Соединенных Штатов.

Издание отмечает, что слова Кваста прозвучали на фоне других заявлений, которые в последнее время делают представители военного руководства Соединенных Штатов. В частности, американские военные говорят, что США могут оказаться на пороге большого скачка в сфере транспортных технологий.

Подобные заявления, говорится в материале, могут свидетельствовать о том, что в распоряжении США действительно могут быть такие технологии, а также указывать на то, что американское оборонное ведомство заинтересовано в существенном увеличении средств, вкладываемых в космические инновации. "Все это готовит почву для новой космической гонки, которая пойдет на пользу человечеству, способствуя развитию науки и техники, или она открывает условия для первой великой космической войны?" - задались вопросом авторы статьи.

Тем временем российские эксперты считают, что высказывания американского генерала в отставке не несут смысла и вообще представляют собой фантастическое умозаключение.

"Мы же не знаем, чем именно занимался этот военный. Среди них, например, много людей с травматизмом головы, контузиями. Да и к тому же военные часто и много придумывают, всегда ведется масса разговоров, так что нет смысла даже обращать внимание на такое высказывание", - сказал в комментарии "Вечерней Москве" эксперт по авиационной деятельности и промышленности Сергей Крутоусов, добавив, что "от вояк можно много чего услышать".

В свою очередь инженер, руководитель работ в области создания ракетно-космической техники Александр Железняков обратил внимание, что на сегодняшний день таких технологий не существует и он не может комментировать заявление из области фантастики, отмечает российское СМИ.

Вместе с тем kp.ru пишет, что Кваст ушел в сентябре в отставку из-за того, что неоднократно делал подобного рода высказывания, разглашая информацию о секретных технологиях.

В то же время портал предположил, что американский военный мог иметь в виду беспилотный самолет HTV-2 Сокол, который развивает скорость 21245 км/ч. США разработали Hypersonic Technology Vehicle 2, чтобы тестировать технологии, которые обеспечивают поражение любой воздушно-космической цели в течение часа. СМИ отмечает, что тестовые полеты были неудачными, однако работы над проектом все еще продолжаются.

Несколько дней назад на очередном совещании по развитию вооруженных сил президент России Владимир Путин заявил, что американские власти открыто говорят о том, что рассматривают космическое пространство как театр военных действий. В то же время Россия придерживается диаметрально противоположного мнения, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Путин обратил внимание, что военные разработчики США усиленно создают космические силы, чтобы сохранить свое стратегическое превосходство в этой сфере. "Россия всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса", - напомнил глава государства.

В связи с таким развитием ситуации Россия должна обратить повышенное внимание на "укрепление орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом". По словам Путина, состав российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения за последние несколько лет существенно обновился. Заметно выросли возможности системы предупреждения о ракетном нападении.

Ангелина Мильченко