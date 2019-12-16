МиГ-21 уничтожил транспортный Boeing 747

Ливийский истребитель советского производства МиГ-21, вместе с несколькими БПЛА, нанес авиаудар по Международному аэропорту Мисраты, в котором недавно приземлился турецкий Boeing 747 с грузом для армии "Правительства национального согласия", поддерживаемого странами НАТО.

По сведениям источников связанных с "Ливийской национальной армией" (армией Хафтара), причиной атаки послужило то, что на борту турецкого воздушного судна, находилось оружие, боеприпасы и БПЛА для армии "Правительства национального согласия".

Последние пока не комментируют данную информацию, однако, в сети уже было опубликовано фото, отмечает Free News, на котором показан сильный взрыв на аэродроме.

Кроме того, армия Хафтара уже не раз наносила удары по транспортным самолетам других стран, включая Украину, которые доставляли оружие для сил "Правительства национального согласия".